Où acheter le OnePlus 7T au meilleur prix ? Notre guide

Comme chaque année, OnePlus remet à niveau sa gamme de smartphones premium dans le courant du mois d’octobre. Les modèles classiques sont ainsi proposés avec des versions « T », censées être équipées avec des composants plus récents, et donc plus performants. Pour 2019, la montée en gamme s’est surtout réalisée sur la gamme du OnePlus 7, et non du OnePlus 7 Pro. Le smartphone milieu de gamme a été mieux gâté dans sa version 7T que ne l’a été le 7 Pro dans sa version 7T Pro.

De sa nouvelle dotation, le nouveau OnePlus 7T est très certainement le smartphone au meilleur compromis dans la nouvelle gamme de OnePlus, en attendant le OnePlus 8 qui devrait arriver pour 2020. Dès lors, où acheter le OnePlus 7T au meilleur prix en 2019 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix affiché ci-dessus, vous pouvez voir que le OnePlus 7T n’est pas encore disponible chez l’ensemble des enseignes d’e-commerçants français. Le smartphone est disponible depuis le mois d’octobre, mais il ne faut pas espérer à de réelles réductions dans les premiers mois tant il est attendu. De son côté, le OnePlus 7 devrait davantage profiter d’une baisse des prix.

Pourquoi acheter un OnePlus 7T ?

OnePlus fait partie de ces marques de smartphones qui pourraient s’apparenter aux marques des fins passionnés de tech. La firme chinoise a toujours cherché à s’adresser aux « early adopter », en proposant souvent des offres au prix de lancement très attractif, permettant à la marque à s’implanter sur le marché. Mais depuis ses deux dernières générations de smartphones au moins, OnePlus ne fait plus vraiment partie de ces outsiders. Appartenant au géant Oppo, lui-même commercialisant des smartphones, OnePlus propose des appareils haut de gamme concurrençant des Samsung, Huawei et autres Xiaomi.

Sur sa gamme de OnePlus 7, on retrouve ainsi le meilleur de ce qu’il se fait à l’heure actuelle en termes de processeur. D’ailleurs, le OnePlus 7T est légèrement mieux fourni que le OnePlus 7 : le smartphone s’offre une version 15 % plus puissante du Qualcomm Snapdragon 855. Sa mémoire vive monte également en puissance, avec non pas 6 mais 8 Go de RAM, permettant de bien épauler la puce du téléphone.

Faisant partie des meilleurs du marché, le smartphone se place pourtant presque sur le segment des smartphones milieu de gamme. Son prix n’est en effet pas au même niveau que certains modèles tels que les S10 de Samsung, ou encore l’iPhone 11 d’Apple. Au cours des prochains mois d’ailleurs, le prix du OnePlus 7T devrait un peu baisser. Restez attentifs !

Une batterie clairement à la hauteur

Il n’est pas possible de présenter le OnePlus 7T sans le comparer avec son frère ainé, le OnePlus 7. Il faut dire que les deux smartphones sont aptes à vous mettre dans une situation d’hésitation pour un éventuel achat. OnePlus le savait bien, et a profité de la sortie de son nouveau smartphone pour lui ajouter des améliorations. Outre le processeur que nous avons cité, on notera également une batterie plus grosse de 100 mAh (portant l’accumulateur à 3800 mAh), ainsi qu’un chargeur plus rapide, passant de 20 à 30W. Le smartphone possède ainsi une très bonne autonomie, et pourra en même temps vous éviter un problème si vous oubliez de le charger, et qu’il ne vous reste que 30 minutes devant vous avant de partir quelque part.

Un triple capteur photo

Vous pourrez retrouver un comparatif du OnePlus 7T face au OnePlus 7 ici, mais terminons cette petite présentation par une autre amélioration apportée par OnePlus sur son 7T : désormais, le smartphone embarque 3 capteurs au lieu de seulement 2. En effet, la firme chinoise a décidé d’intégrer son capteur ultra grand-angle, aux côtés d’un capteur classique ainsi que d’un zoom x2 optique. Une dotation qui rend ainsi au OnePlus 7T en concurrence directe avec les meilleurs photophones du marché, en termes de polyvalence. Sa qualité d’image est très bonne de jour. Si vous cherchez à réaliser de très bonne photo en basse lumière, la concurrence fera tout de même mieux, mais souvent pour plus cher (outre le Pixel 3a).

Le dernier OnePlus sans écran incurvé ?

Poursuivons désormais ce guide par un regard vers le futur. La sortie prochaine – en juin 2020 – du OnePlus 8 devrait revoir en profondeur l’esthétique de l’appareil, ainsi que ses équipements. A l’heure actuelle, il est difficile à dire si OnePlus cherchera encore à monter en gamme, et proposera des prix plus élevés. Mais ce qui semble à peu près sûr, c’est que le prochain OnePlus 8 proposera un écrans incurvé sur les bords.

Les premiers rendus du modèle dévoilent en effet un esthétique se rapprochant des Samsung S10, Note 10 et autres Mate 30 de Huawei, alors que OnePlus a toujours proposé des écrans aux bords plats. Cela plaira à certains, moins à d’autres. Alors le OnePlus 7T fera-t-il partie de la dernière génération de smartphones OnePlus à disposer d’un écran borderless classique ?

Où acheter le OnePlus 7T, quel prix ?

Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le OnePlus 7T. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs prix, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants. Pour le OnePlus 7T, le prix de lancement est de 599 euros. A ce prix-là, la dotation de la version est déjà très attractive, avec un écran AMOLED au taux de rafraîchissement de 90 Hz, un écran de 6,55 pouces, 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage.

Meilleur prix pour le OnePlus 7T :

A l’origine, le OnePlus 7 était vendu au prix de 559 euros, ce qui ne fait pas une différence trop importante en vue des équipements plus haut de gamme que le smartphone emporte désormais. Par la même occasion, on peut aujourd’hui voir que le OnePlus 7 sorti il y a plus de cinq mois propose déjà des prix très attractifs. Notre tableau comparatif des prix du OnePlus 7T devrait donc permettre de voir apparaître des offres et bons plans pour un OnePlus 7T moins cher.