OnePlus 7T vs OnePlus 7 : comparatif et différences

OnePlus continue de faire sa place sur le marché des smartphones milieu et haut de gamme. L’année 2019 est certainement des plus compétitives sur ces segments de marché, alors que les normes en termes d’équipements sont de plus en plus rigoureuses. Pour ce faire, la filiale chinoise de la firme Oppo compte sur ses deux nouveaux smartphones en « T », qui ont pour l’habitude de sortir sur la deuxième partie de l’année. C’était le cas avec la famille des OnePlus 6, et ça l’est toujours sur les OnePlus 7, avec les 7T et 7T Pro.

A compter de ce 12 octobre, OnePlus met en vente son OnePlus 7T, auquel nous avons passé plusieurs semaines avec pour nous faire un avis sur le produit (découvrez ici notre test du OnePlus 7T). Désormais, vient le temps des comparatifs. Et il faut dire que celui du OnePlus 7T face au OnePlus 7 est plus que pertinent : en seulement cinq mois, la marque de smartphone est arrivée à rendre presque caduque son OnePlus 7, grâce à la sortie de ce OnePlus 7T. Mais la différence de prix admet tout de même une petite réflexion pour choisir. Si pour vous aussi la question se pose, ce comparatif entre les points communs et différences des OnePlus 7T et OnePlus 7 devrait pouvoir répondre à certaines de vos questions.

Comparatif : OnePlus 7T ou OnePlus 7 ?

Différences sur leur design

Vous aurez certainement l’occasion de prendre en main les deux smartphones dans une enseigne spécialisée : ils sont effectivement en vente de façon simultanée, malgré leur similarité et leur concurrence mutuelle. Dans cette première partie, voici ce qu’il faut savoir sur les différences sur la partie design et conception des OnePlus 7T et OnePlus 7.

Et la première chose à noter concerne le choix de OnePlus à opter pour une goutte en guise d’encoche. Vous le savez peut-être : OnePlus sépare sa gamme Pro de sa gamme classique de par la présence ou non d’une encoche, permettant de proposer un écran borderless. Sur les OnePlus 7 et 7T donc, un petit espace de l’écran est grignoté par la caméra selfie, intégrée sous la forme d’une goutte. Les deux smartphones sont sensiblement les mêmes en photo. Une fois en main, on se rend un peu plus compte que OnePlus a travaillé pour rendre plus fins et discrets les bords du smartphone. Avantage donc au OnePlus 7T, même si les deux modèles ne diffèrent pas vraiment.

Tailles et performances des écrans

Difficile de le remarquer à première vue, mais OnePlus a bien effectivement agrandi la taille de l’écran de son nouveau smartphone, le OnePlus 7T. Au lieu des 6,41 pouces du OnePlus 7, ce dernier s’affiche désormais avec une dalle de 6,55 pouces, toujours en technologie AMOLED. Une petite différence qui fera tout de même grimper la taille du terminal de près de 3 mm en hauteur, mais la firme est arrivée à conserver une largeur équivalente, permettant – au passage – une très bonne prise en main du smartphone. Mais qui dit légèrement plus grand, ne dit pas forcément plus impressionnant en termes de résolution. En effet, OnePlus a rajouté quelques pixels pour accompagner la différence de taille, mais leur densité sont identique pour les deux smartphones, à 402 ppp.

Non, pour réellement se rendre compte des différences et améliorations apportées au OnePlus 7T, il faudra être observateur, ou fin connaisseur, du moins sur la partie de l’écran. Car, soyons honnête, le OnePlus 7 proposait déjà un très bon affichage, avec un respect des couleurs très bon. Là où le OnePlus 7T tirera son avantage, ce sera sur la luminosité et la fluidité des animations. D’un côté, le constructeur affirme avoir augmenté la lumière d’affichage de 27 %, ce qui sera très utile notamment en pleine journée et à l’extérieur. De l’autre, OnePlus a troqué l’affichage en 90 Hz qui n’était proposé que sur le OnePlus 7 Pro (la version haut de gamme du OnePlus 7), afin de se mettre au niveau des normes du marché. On en terminera sur le chapitre du confort et de la santé : OnePlus affirme que son nouvel écran permet de filtrer 40 % de la lumière bleue, comparativement au OnePlus 7 classique.

Sur la face arrière, un OnePlus 7T moins esthétique

Sur la partie arrière des deux smartphones, la différence est notable. Si OnePlus propose exactement les mêmes propositions de coloris, à savoir bleu et gris, les modules photos proposés ne sont pas les mêmes. Alors que le 7T opte pour un module à la disposition circulaire, le OnePlus 7 propose une incrustation plus petite et discrète, située sur le côté gauche. Le prix à payer ? Le OnePlus 7 ne propose que deux capteurs photos au lieu de trois. Nous aurons l’occasion de revenir sur le point de la photographie un petit peu plus bas dans l’article.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : 2 SoC Snapdragon 855, mais …

Au niveau des performances, OnePlus donne un léger avantage au OnePlus 7T, principalement grâce à sa mémoire vive et une petite amélioration apportée sur le processeur. Car en cinq mois, le processeur Snapdragron 855 a eu le temps de sortir une version légèrement améliorée du SoC, baptisée Snapdragon 855+. OnePlus a toujours eu l’habitude de vouloir proposer les meilleures puces du marché sur ses modèles de smartphones et offre de ce fait un petit gain en termes de puissance et de gestion graphique du téléphone. Même chose du côté de la mémoire vive : au lieu d’une version de base en 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage, le 7T propose 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage.

Batterie et autonomie

Vous l’aurez compris, pour promouvoir son nouveau OnePlus 7T, la firme chinoise a opéré des petites améliorations à la fois subtiles et intéressantes. Au chapitre de l’autonomie et de la recharge, c’est encore le cas. Au programme, le OnePlus 7T diffère du OnePlus 7 de par un accumulateur proposant 100 mAh de plus : la batterie affiche en effet 3800 mAh. En ayant pu prendre en main le produit au quotidien, l’autonomie du smartphone permet de pouvoir couvrir largement une journée entière. Les 100 mAh seront assez subtiles à décerner encore une fois, mais OnePlus a réservé un nouveau chargeur de 30W (au lieu de 20W), permettant d’y gagner également sur la partie de la recharge. Le OnePlus 7T est meilleur que le OnePlus 7, avec un passage de 1% à 70% en 30 minutes seulement, contre 1 % à 50 % sur la même période avec le OnePlus 7. Au final, une charge complète prendra seulement une heure pour le 7T, contre 1h20 pour le 7 classique.

Android 10 en natif sur le OnePlus 7T

Cinq moins d’écart ont également permis à OnePlus de proposer son OnePlus 7T avec Android 10 directement installé. Un petit avantage qui permettra au téléphone de récupérer les nouvelles fonctionnalités arrivées depuis la sortie de la nouvelle génération de l’OS de Google. Car si la surcouche maison « OxygenOS » donnait déjà l’accès à un affichage en mode sombre, les commandes désormais contrôlées par gestes et non plus par bouton sont un vrai plus et permettent au OnePlus 7T de garder l’avantage sur le OnePlus 7 classique, qui doit pour sa part attendre encore quelque temps. Pour plus d’informations sur Android 10, découvrez notre prise en main.

Appareil photo : OnePlus 7T ou OnePlus 7 ?

Comme d’habitude, le principal facteur déterminant un comparatif de smartphones aujourd’hui concerne l’appareil photo. Pour le coup, entre ces deux smartphones sensiblement similaires, la dotation au sujet de leur module photo respectif pourrait très certainement faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Nous l’avons déjà précisé : le module photo circulaire du nouveau OnePlus 7T laisse de côté la discrétion, mais permet au terminal d’accéder à un capteur photo supplémentaire, et pas des moindres. En effet, OnePlus a équipé son nouveau téléphone d’un capteur ultra grand-angle, proposant des clichés avec un angle de vue de 117°, équivalent à ce que l’on peut trouver chez la concurrence des modèles Samsung ou Huawei. En vue de sa dotation (un grand-angle, un zoom x2 et un ultra grand-angle), le OnePlus 7T n’est pas parmi les meilleurs photophones du marché. Mais on pourrait néanmoins pointer du doigt le niveau d’équipement proposé sur le OnePlus 7 classique, en deçà de ce que propose la concurrence. Le OnePlus 7T garde donc l’avantage.

Comparatif des prix entre le OnePlus 7T et le OnePlus 7

Terminons ce comparatif sur les différences des OnePlus 7T et OnePlus 7 par la grille tarifaire des deux smartphones. Voilà certainement un point où le OnePlus 7 va pouvoir profiter de ses quelques mois de présence sur le marché. Car depuis sa sortie, son prix est à la baisse, et les principaux e-commerçants français continuent à proposer des offres de bon plan régulièrement. A l’origine, le smartphone était vendu à partir de 559 euros, dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour l’arrivée du OnePlus 7T, la firme chinoise a augmenté les prix de 40 euros, en distribuant son nouveau smartphone à partir de 599 euros. La différence de 40 euros pourrait sembler petite, donnant l’avantage au OnePlus 7T. Sauf qu’aujourd’hui, le OnePlus 7 est disponible aux alentours de 400 euros.

Meilleur prix pour le OnePlus 7T:

Meilleur prix pour le OnePlus 7 :

Conclusion : quel smartphone choisir entre le OnePlus 7T et le OnePlus 7 ?

Cinq mois. Voilà qui aura de quoi représenter le maître-mot de notre comparatif. En cinq mois, OnePlus a opéré des améliorations intéressantes sur sa gamme de OnePlus 7, en attendant la sortie du OnePlus 8 en juin 2020. Les nouveautés apportées par la gamme en « T » de cette rentrée 2019 semblent plus significatives sur la gamme classique que sur la gamme « Pro », mais ne cherchent pas non plus à révolutionner le smartphone d’une manière générale, afin de ne pas rendre dépassé les modèles sortis en début d’année.

Finalement, cette stratégie a de quoi être appréciée. Elle permettra aux clients qui cherchent à accéder aux technologies les plus récentes, de pouvoir trouver leur bonheur à n’importe quel moment de l’année. En même temps, l’initiative donne la possibilité aux autres personnes attirées par le critère des prix de pouvoir accéder à des smartphones encore assez récents, mais déjà moins chers grâce au fait qu’ils ne soient déjà plus les modèles dernier cri.

C’est ainsi que le OnePlus 7 ne se fait en aucun cas distancer par le OnePlus 7T, tout en se montrant presque 150 euros moins cher. Mais on ne pourra que vous conseiller le OnePlus 7T en termes de spécificités techniques : son autonomie et sa recharge sont meilleures, l’appareil photo se dote d’un capteur ultra grand-angle indisponible autrement, et le standard premium de l’écran 90 Hz est disponible.