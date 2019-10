OnePlus 8 : premières images, un écran incurvé et la recharge sans fil

Voilà qui semble assez précoce : OnLeak, le célèbre pseudonyme de l’homme étant devenu une référence en matière de révélation du design des nouveaux smartphones avant l’heure, vient de publier un premier aperçu du OnePlus 8. Des mois avant sa sortie, et alors que le OnePlus 7T Pro n’est toujours pas sorti dans le commerce, le leaker est déjà passé à la prochaine génération de smartphone de la marque détenue par Oppo.

Premier aperçu du OnePlus 8

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les changements opérés ne semblent pas mettre en rupture le style de OnePlus. La prochaine génération de smartphones de la marque de Shenzhen semble choisir la continuité, bien que plusieurs changements sont à noter.

Tout d’abord, un écran de 6,5 pouces avec des bords incurvés fait son arrivée. Une première chez OnePlus, suivant le pas de Samsung avec ses S10 et Note 10, mais également de Huawei avec son dernier Mate 30 Pro. Difficile à dire encore aujourd’hui si cet écran épousera en grande partie les côtés de l’appareil, jusqu’à permettre de supprimer les boutons physique de volume, à la manière de ce que propose Huawei et son Mate 30 Pro.

Toujours du côté de l’écran, les premiers rendus issus d’informations « internes » à l’entreprise, montrent que OnePlus met toujours de côté les encoches, au profit cette fois-ci d’une petite caméra en forme de poinçon, située sur le côté gauche de l’écran de l’appareil. Difficile de savoir aujourd’hui si les modèles plus premium de la génération 8 initieront la caméra placée sous l’écran.

Le taux de rafraîchissement de l’écran à 90 Hz est pour le coup davantage certain. OnePlus avait déjà intégré la capacité sur ses anciens smartphones, et cela semble être devenu une image de marque, voire une norme en vue de la concurrence qui initie également le pas de ces écrans plus fluide et réactif.

La recharge sans fil arrive ?

Outre ses premiers rendus photos, le nouveau OnPlus 8 a été présenté par OnLeak comme très certainement le premier smartphone de la marque à intégrer la recharge sans fil. Une première en effet, alors que OnePlus n’avait toujours pas sauté le pas sur ses précédents modèles. La firme jugeait ne pas posséder de technologie suffisamment performante pour expliquer un prix plus élevé.

Pour l’heure, les dimensions rapportées du modèle planchent sur un terminal proche de celui du OnePlus 7T. Il devrait effectivement mesurer 160,2 x 72,9 x 8,1 mm, contre 160,9 x 74,4 x 8,1 mm pour le OnePlus 7T et 162,6 x 75,9 x 8,8 mm pour le OnePlus 7 Pro. L’appareil se montrerait donc légèrement plus compact que les smartphones présentés cette année, que ce soit en longueur ou en largeur.