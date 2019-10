Où acheter un Google Pixel 4 au meilleur prix en 2019 ?

Les rumeurs allaient bon train, c’est désormais officiel : les nouveaux Google Pixel 4 et 4 XL viennent prendre le relais de la précédente génération du fabricant. Avec ces deux nouveaux téléphones, le géant américain veut passer un nouveau cap et recoller aux leaders du marché. Dès lors, où acheter ce Pixel 4 au meilleur prix en 2019 ?

Meilleur prix Google Pixel 4 avec 64 Go :

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le tout nouveau Google Pixel 4 est déjà disponible en précommande chez quelques marchands. Pour la nouvelle génération, le géant de l’électronique a décidé de proposer 2 formats de stockage différents : 64 Go ou 128 Go. Dans les deux cas, ces deux Google Pixel 4 et 4 XL sont moins chers que la précédente génération de téléphones du fabricant – alors même que les performances sont supérieures.

Google Pixel 4, toujours le meilleur photophone ?

Avant de rentrer dans le détail pour déterminer le meilleur prix du Pixel 4 et du Pixel 4 XL, il faut s’intéresser aux caractéristiques techniques de ces deux nouveaux produits. En l’occurrence, la version Pixel 4 standard inclut un écran AMOLED de 5,7 pouces (contre 6,3 pouces pour la version XL) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz (qui passe à 60 Hz en cas d’utilisation faible pour économiser la batterie, qui est malheureusement un peu petite).

Si Google offre ses smartphones sur le marché français seulement depuis le Pixel 3 (de 2018), on sait que l’américain a toujours accordé beaucoup d’importance à la photo. Encore une fois, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL sont deux produits au top de ce point de vue là, et ils sont encore plus performants que les précédents. On retrouve désormais un double capteur photo à l’arrière (contre un seul pour les Pixel 3) en version 12 MP et 16 MP (grand angle) pour faire les meilleurs clichés possibles. En revanche, on notera l’absence de l’ultra-grand angle comme on le retrouve dans les derniers iPhone 11. Et malgré cela, le Pixel 4 au meilleur prix est moins onéreux que son prédécesseur.

Pour terminer sur la puissance du Pixel 4, et avant de passer au meilleur prix pour acheter ce téléphone, il est important de rappeler que ces appareils sont propulsés par la dernière puce Snapdragon 855 de Qualcomm. C’est aujourd’hui la plus puissante du fabricant, et elle permet de faire tourner toutes les applications les plus énergivores (y compris les jeux) avec très peu de latence. On la retrouve dans d’autres smartphones haut de gamme comme les derniers OnePlus ou encore le Mi 9 de Xiaomi.

Dernier point avant de passer au meilleur prix, le Pixel 4 est équipé d’une batterie de 2 800 mAh, et 3 700 mAh pour la version Pixel 4 XL. Dans les deux cas, le téléphone durera plus d’une journée mais pas beaucoup plus (ce qui est un peu dommage), et la recharge se fait facilement : ils sont compatibles avec la charge sans fil, et avec la charge rapide jusqu’à 18W. Passons désormais à la dernière section : où trouver ce Pixel 4 au meilleur prix en ce moment ?

Précommander le Pixel 4 au meilleur prix

Comme pour le modèle précédent, Google a fait le choix de proposer pendant une semaine de précommander les Pixel 4 et Pixel 4 XL. A partir du 24 octobre, les deux nouveaux smartphones seront disponibles en achat immédiat chez la plupart des marchands en ligne. Pour récompenser ceux qui optent pour une précommander, ils recevront gratuitement le Google Nest Hub d’une valeur de 129€.

Au niveau du meilleur prix, le Pixel 4 avec 64 Go de stockage est à 769€. Le Pixel 4 XL est disponible à 899€ seulement pour la version 64 Go. Dans tous les cas, il n’y a que la version noire qui est disponible en France pour le moment. Pour ceux qui veulent la personnaliser, il faudra alors partir sur une coque spécifique – et il y en a plein ! Ci-dessous, nous avons listé tous les endroits pour acheter un Pixel 4 au meilleur prix. Ces tarifs sont mis à jour en temps réel pour vous afficher la meilleure offre au bon moment pour vous.

Meilleur prix Pixel 4 64 Go :

Meilleur prix Pixel 4 XL 64 Go :

Que ce soit pour le Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, il faut profiter au plus vite des précommander pour acheter ces appareils au meilleur prix et avec un joli bonus à la clé. Google a choisi de récompenser ses utilisateurs qui veulent à tout prix l’obtenir parmi les premiers, et c’est compréhensible. A noter que seuls quelques marchands sélectionnés ont le droit d’offrir ces commandes en avance : Fnac, Darty mais aussi Boulanger ont noué un partenariat avec Google. En revanche, il n’est pas encore possible de l’acheter sur Amazon.

Si les nouveaux Pixel 4 et Pixel 4 XL ne devraient certainement pas voir leur prix baisser dans les mois à venir, il est intéressant de les acheter en ce moment pour obtenir un Google Nest Hub sans aucun frais. Vous pouvez toujours le revendre par la suite pour réduire votre facture globale pour ces nouveaux bons téléphones.