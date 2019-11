Où acheter un DJI Mavic Mini au meilleur prix ?

Après un Mavic Air déjà poussé au niveau de la miniaturisation, DJI a réussi un tour de force avec le DJI Mavic Mini, un drone pliable et performant. Vendu au prix de 399€, son tarif est encore plus agressif que celui du Spark. Ce guide est là pour vous aider à trouver un DJI Mavic Mini au meilleur prix, voire pas cher !

Comme vous pouvez le voir dans les tableaux comparatif du meilleur prix pour le DJI Mavic Mini, deux version existent avec deux tarifs différents. Alors que le drone seul est vendu 399€, le pack « Fly More », aussi baptisé « Combo » en fonction du marchands. Il ajoute deux batteries, 2 paires d’hélices de rechange en plus de celle fournie, des protections d’hélices 360°, une station de recharge bidirectionnelle, une adapateur secteur 18W et un sac de transport.

Le prix public du DJI Mavic Mini classique est fixé à 399€, et il faut ajouter 100€ (soit 499€ au total) pour le DJI Mavic Mini Fly More Combo. Pour être sûr de trouver le meilleur prix, nos tableaux sont là pour vous aider. Actualisé toutes les 30 minutes, il vous permet de trouver, quand elle existe, les belles remises sur le drone Mavic Mini.

Le drone DJI Mini est minuscule, et très léger

Avant de regarder comment trouver les packs DJI Mavic Mini au meilleur prix, petit point sur les caractéristiques techniques du mini drone intelligent. Point majeur pour un drone, la caméra de 12 Mpx est stabilisé sur 3 axes, ce qui est un vrai gain par rapport au Spark. Elle peut filmer en 2,7K jusqu’à 30 images par seconde. C’est un peu moins bien que la 4K du Mavic Air, mais le prix du Mini est bien moins cher.

Le DJI Mavic Mini est surtout ultra léger avec 249 grammes sur la balance, sachant que la batterie est la partie la plus lourde. Comme il est plus léger son autonomie s’en ressent, avec 30 minutes de vol annoncé, ce qui est mieux que le Mavic Air et que le Spark. Comme il se replie, il prend très peu de place, il est même plus petit qu’un iPhone ! Pour la transmission, la télécommande fournie permet une portée jusqu’à 4 kilomètre, et en transmission vidéo HD jusqu’à 2 km.

Avant de développer comment trouver le meilleur prix pour acheter un DJI Mavic Mini pas cher, deux points sur le design. Il n’est disponible qu’en blanc, et il ressemble comme deux gouttes d’eau à un bébé Mavic Air. Vous pouvez cependant le customiser avec le pack créateur, qui contient des autocollants qui peuvent même être coloriés. Comme il n’y a que 100€ d’écart de prix, on vous conseille vraiment d’opter pour le Mavic Mini Fly More, ne serais-ce que pour les deux batteries supplémentaires, qui vous assurent au total largement plus d’une heure de vol !

Si vous vous demandez si vous devez acheter un Mavic Air ou un Mavic Mini, les différences se font sur plusieurs points. Le Air est plus intelligent, et possède surtout une meilleur qualité d’image. Cependant le DJI Mavic Mini s’en sort très bien, et est parfait pour débuter, ou voyager comme son poids et son encombrement sont minimes.

Où acheter le Mavic Mini, à quel prix ?

Comme nous l’évoquions plus tôt le DJI Mavic Mini est déjà disponible à la commande, les premiers acheteurs étant livrés mi novembre. C’est le drone le moins cher chez DJI, le Spark est par ailleurs sorti de la gamme. Le meilleur prix pour l’acheter peut varier de jour en jour, soyez vigilants pour ne pas rater une affaire.

Concernant les tarifs public, déjà très agressifs, le DJI Mavic Mini est proposé au prix officiel de 399 euros. Le DJI Mavic Mini Fly More Combo est quant à lui vendu 499 euros. Ci-dessous, les tableaux comparatifs des prix sur chacun des deux modèles selon les stocks disponibles chez les marchands actifs en France.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans ces encarts de meilleur prix pour le drone Mavic Mini de DJI, la plupart des marchands offrent les drones à un tarif compétitif. Si vous voyez une baisse de prix sur le Mavic Mini c’est une aubaine, puisque le prix public était déjà un excellent compromis par rapport à la qualité du drone.

