Où précommander FarCry 6 sur PS5, Xbox Series X, PS4, et Xbox One ?

Après l’assez grosse déception de FarCry New Dawn en février 2019. Après les retours assez mitigés de FarCry 4 (2014) et de FarCry 5 (2018), Ubisoft devait repartir de zéro pour faire renaître cette licence mythique. C’est clairement depuis FarCry 3 en 2012 que la licence a explosé, notamment grâce à sa qualité technique, son gameplay, son scénario et son antagoniste : Vaas.

Depuis le début d’année 2020, les rumeurs sur un retour de la licence sont de plus en plus nombreuses et persistantes. Michael Mando, l’acteur qui incarne Vaas dans le troisième opus avait même teasé son possible retour. Finalement, c’est lors de la conférence Ubisoft Forward en juillet que cette énième suite fut confirmée.

Le retour de Vaas lui ne l’est pas encore, mais en tout cas les premiers aperçus donnent vraiment envie avec un Giancarlo Esposito (antagoniste principal) qui semble être à son sommet. L’action va se dérouler sur Yara, une île paradisiaque sous l’emprise d’un dictateur et la montée en puissance de son fils.

Découvrez dès maintenant notre guide de précommande pour trouver votre version parfaite de FarCry 6 que ce soit sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X.

PRÉCOMMANDER FARCRY 6 ÉDITION LIMITÉE SUR PS4/PS5

PRÉCOMMANDER FARCRY 6 ÉDITION LIMITÉE SUR XBOX ONE/XBOX SERIES X

Précommander FarCry 6 – Standard La première édition de FarCry 6 est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Si vous achetez la version PS4, la version PS5 sera offerte lors de sa sortie.

Si vous achetez la version Xbox One, la version Xbox Series X sera offerte lors de sa sortie. PRÉCOMMANDER FARCRY 6 (PS4/PS5) PRÉCOMMANDER FARCRY 6 (Xbox One/Xbox Series X)

Précommander FarCry 6 – Édition Limitée Amazon La seconde édition de FarCry 6 est donc l’édition limitée Amazon. Cette dernière sera donc proposée au prix de 70€ seulement sur Amazon. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu.

Si vous achetez la version PS4, la version PS5 sera offerte lors de sa sortie.

Si vous achetez la version Xbox One, la version Xbox Series X sera offerte lors de sa sortie.

Un skin « Divisa » pour personnage masculin et féminin.

Un « SBS » qui est une arme (une carabine)

Un « Ciondolo Arma » qui est un item qui sera possible d’utiliser lors de votre partie. PRÉCOMMANDER FARCRY 6 ÉDITION LIMITÉE SUR PS4/PS5 PRÉCOMMANDER FARCRY 6 ÉDITION LIMITÉE SUR XBOX ONE/XBOX SERIES X