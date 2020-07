FarCry 6 se dévoile avec ses premières informations et son premier teaser

Alors qu’Ubisoft prendra la parole dimanche, le 12 juillet à 21h pour dévoiler son avenir et ses premiers jeux next-gen (avec déjà du Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Tom Clancy’s au programme), la fête est d’ores et déjà perturbée par un leak grossier de FarCry 6 qui pousse Ubisoft à précipiter son annonce via un teaser qui est tout de même très classe.

Au programme, retour sur une île paradisiaque, mais martyrisée par la dictature d’un homme impitoyable que certains fans de Breaking Bad reconnaîtront avec grand plaisir.

FarCry 6 – Le retour de la dictature au paradis

C’est donc à cause d’une erreur du PlayStation Store hongkongais que la surprise d’Ubisoft est gâchée. En effet, la fiche technique du jeu a leaké pas plus tard qu’hier sur le PlayStation Store permettant aux joueurs de faire des captures d’écrans pour pouvoir découvrir toutes les premières informations au sujet de ce nouvel opus.

FarCry 6 nous mènera donc du côté de l’île tropicale de Yara où le dictateur local Anton Castillo souhaite restaurer l’ancienne gloire de sa nation, dans le seul but de pouvoir transmettre ce pouvoir à son fils Diego. C’est sur un petit air de « Just Cause » que l’on assistera donc à une révolution entre le dictateur Anton Castillo et le guérillero Dani Rojas qui s’opposera violemment aux hommes de Castillo.

Le jeu nous promet de sympathiques affrontements à travers la jungle, les plages et les rues de la capitale Esperanza. En échange d’argent ou de nourriture, il pourra également faire appel à des mercenaires ou des animaux pour attaquer un camp ou un regroupement de soldats. Du FarCry comme on l’aime.

Bien entendu, un tas d’armes et de véhicules seront accessibles pour pouvoir se défendre et explorer Yara comme un bon touriste ! Tout cela sera disponible dès le 18 février 2021 (sauf en cas de report). Et pour les joueurs qui craqueront pour la version PS4 du jeu, la version PS5 sera automatiquement offerte !

FarCry 6 : Le grand retour de Vaas Montenegro ?

Il y a quelques mois, Michael Mando, l’acteur derrière l’incroyable Vaas Montenegro (dans FarCry 3 en 2012), teasé sur Reddit son potentiel retour dans la série FarCry. Un tease qui avait rendu fous les fans qui considèrent pratiquement à l’unanimité ce personnage comme étant le meilleur de la saga.

Depuis la publication de ce leak, internet est en ébullition. Et si derrière Diego Castillo, le fils du dictateur Anton Castillo (qui sera d’ailleurs incarné par l’incroyable Giancarlo Esposito qui tient le rôle de Gustavo Fringe dans Breaking Bad), se cachait le fameux Vaas ?

En effet, quelques mois après le teasing de l’acteur, des internautes commencent déjà à faire le lien. On peut voir que l’enfant en question dispose d’une cicatrice sur l’arcade droite. Une cicatrice qui rappelle celle de l’acteur Michael Mando quand justement il était dans la peau de Vaas Montenegro.

Cependant, dans le jeu FarCry 3, c’est bien à gauche que se trouve la cicatrice de Vaas. Alors, premier faux raccord d’Ubisoft ? Ou alors teasing un peu étrange ? Quoi qu’il en soit, un avenir brillant semble se dessiner pour le jeune Diego. Tout porte à croire sur cette image d’annonce, que le fils du dictateur sera… Le diable en personne ?