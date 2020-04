Ubisoft annonce officiellement Assassin’s Creed Valhalla

Depuis 14h cet après-midi, les différents réseaux sociaux d’Ubisoft sont en train d’enflammer le web. Car oui, ça y est, Ubisoft est enfin en train de révéler le nouvel opus d’Assassin’s Creed. C’est au cours d’une vidéo diffusée en LIVE que nous avons pu suivre la création de ce qui semble d’être la Cover Art du jeu par le très talentueux BossLogic. Une belle communication de la part d’Ubisoft qui permet de mettre en avant le travail et le talent des graphistes qui travaillent dans l’ombre.

Pendant de longues heures, les fans du monde entier ont pu suivre la réalisation de cet artwork (enregistré à l’avance) qui représente donc ce qui sera sans doute le personnage principal au centre de ce dernier (visiblement, il ne sera pas possible de choisir entre un homme ou une femme). Sur l’artwork, deux ambiances différentes. À gauche, un univers qui rappelle les Vikings, le Nord, la glace. Les fameux drakkar, les emblématiques bateaux des Vikings. À droite, un univers qui rappelle plutôt celui des francs ou des Anglais avec un château en feu. Une chose est certaine, la mythologie nordique sera bien au centre de cet Assassin’s Creed Valhalla.

Après plusieurs heures de suspense, c’est officiel, le prochain opus de la saga Assassin’s Creed se nomme Valhalla et va aborder la mythologie nordique. Valhalla est donc le lieu où les valeureux guerriers défunts sont amenés. Ce qui est intéressant, est de nous dire que ce lieu se trouve dans le Royaume des Dieux. La légende du Ragnarök semble donc bien être au coeur de ce nouvel opus.

Après plus de huit heures d’attente, Ubisoft lève donc le voile sur le logo et le nom officiel de ce prochain opus. Cependant, il va falloir prendre son mal en patience puisque le trailer n’arrivera que demain à 17h. Rendez-vous donc demain pour avoir le reveal intégral du jeu et avoir encore un peu plus d’informations, comme par exemple la période de sortie et les consoles et les premiers détails autour du scénario.