Où précommander les différentes éditions de FIFA 21 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Switch ?

Gros rendez-vous pour des millions de joueurs à travers la planète chaque année, FIFA est incontestablement l’un des plus gros succès dans l’industrie du jeu vidéo depuis plus d’une dizaine d’années. Il s’agit du grand rendez-vous de la rentrée chaque année et en seulement trois mois, il parvient à se hisser en tête (la plupart du temps) des ventes à l’année.

Bien que la qualité des jeux est clairement sur la pente descendante depuis quelques années, FIFA continue d’attirer et d’être un énorme succès. Cette année, l’événement autour de FIFA 21 concerne son arrivée sur pas moins de six supports contrairement aux autres années où le jeu est lancé sur quatre supports. Car oui, cette année le jeu d’EA Sports ne manquera pas la sortie des consoles next-gen avec une version « définitive » de FIFA 21 sera lancée au moment de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X.

Pour ne pas vous y perdre et trouver votre version idéale de FIFA 21, découvrez dès maintenant notre guide de précommande des différentes éditions du jeu !

Précommander FIFA 21 – Édition Standard La première édition de FIFA 21 est donc l’édition standard. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 44,99€ et 69,99€. Pour ce prix là vous aurez droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (avec une version PS5 offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour Nintendo Switch (dans une version « Essentielle » privée de nombreux modes de jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour PC PRÉCOMMANDER FIFA 21 SUR PS4 (ET PS5) PRÉCOMMANDER FIFA 21 SUR XBOX ONE (ET SERIES X) PRÉCOMMANDER FIFA 21 SUR SWITCH PRÉCOMMANDER FIFA 21 SUR PC (EN VERSION DIGITALE)

Précommander FIFA 21 – Édition Champions La seconde édition de FIFA 21 est donc l’édition Champions. Cette dernière sera donc proposée au prix de 89,99€ sur consoles et au prix de 79,99€ sur PC. Pour ce prix-là, vous aurez le droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (avec une version PS5 offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour PC

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie du jeu) (ou) Un exemplaire du jeu pour PC Trois jours d’accès anticipés pour jouer au jeu dès le 6 octobre 2020 (sortie officielle le 9 octobre)

Jusqu’à 12 cartes « Or Rares » pour FIFA Ultimate Team

La star de la couverture (Mbappe) en prêt pour votre club FIFA Ultimate Team

Un talent en mode carrière

Un maillot exclusif FUT et des éléments de stades PRÉCOMMANDER FIFA 21 CHAMPIONS SUR PS4 (ET PS5) PRÉCOMMANDER FIFA 21 CHAMPIONS SUR XBOX ONE (ET SERIES X) PRÉCOMMANDER FIFA 21 CHAMPIONS SUR PC (EN DÉMATÉRIALISÉ)

Précommander FIFA 21 – Édition Ultimate La dernière édition de FIFA 21 est donc l’édition Ultimate. Cette dernière sera donc proposée au prix de 99,99€ sur consoles et 89,99€ sur PC. Pour ce prix-là, vous aurez le droit à Un exemplaire du jeu pour PS4 (avec une version PS5 offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie du jeu)

(ou) Un exemplaire du jeu pour PC

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie du jeu) (ou) Un exemplaire du jeu pour PC Des éléments très rares exclusifs pour FIFA Ultimate Team

Trois jours d’accès anticipés pour jouer au jeu dès le 6 octobre 2020 (sortie officielle le 9 octobre)

Jusqu’à 24 cartes « Or Rares » pour FIFA Ultimate Team

La star de la couverture (Mbappe) en prêt pour votre club FIFA Ultimate Team

Un talent en mode carrière

La possibilité de choisir le joueur ambassadeur de votre équipe FUT

Un maillot exclusif FUT et des éléments de stades PRÉCOMMANDE PS4 ET PS5 PAS ENCORE DISPO PRÉCOMMANDE XBOX ONE ET XBOX SERIES X PAS ENCORE DISPO PRÉCOMMANDER FIFA 21 ULTIMATE SUR PC (EN DÉMATÉRIALISÉ)