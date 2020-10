Où précommander Need For Speed Hot Pursuit Remastered ?

Il y a dix ans le 16 novembre 2010, Need For Speed Hot Pursuit débarquait sur PlayStation 3, Xbox 360, PC et Nintendo Wii. Après les excellents opus comme Need For Speed Most Wanted, les opus Underground ou encore Need For Speed Undercover et Carbon, Electronic Arts et Criterion Games nous offraient encore un jeu à la hauteur de la série. Il s’agissait peut-être même de l’un des meilleurs opus du moment lors de sa sortie.

On était en tout cas bien loin du remake raté de Most Wanted, de reboot très moyen de « Need For Speed » en 2015. Mais surtout, à des années-lumière de ce qu’est devenue la série au fil des années. Car malgré pas mal d’envie, la licence semble définitivement au point mort et le dernier opus avec Need For Speed Heat n’échappe pas à la règle. Pourtant, le jeu avait la lourde tâche de célébrer les 25 ans de la licence.

Alors, voyant que la formule magique s’est perdue, et ne parvenant pas à séduire les fans avec de nouvelles idées, EA décide de les prendre par les sentiments avec un Remaster de Need For Speed Hot Pursuit. Au programme, une version remastérisée et améliorée de l’édition de 2010 (pas de changement graphique, juste un lifting en 4K). L’ajout de tous les packs de DLC, la possibilité de jouer en solo ou en étant connecté en ligne, d’incarner les forces de l’ordre ou le hors-la-loi… tout en conduisant à une vitesse fulgurante les plus prestigieux bolides des années 2010 !

