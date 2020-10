Où précommander The Falconeer sur Xbox Series X ?

Dans moins d’un mois, les nouvelles Xbox (avec la Series X et la Series S) seront peut-être chez vous ! Un événement qui arrive rarement, puisqu’une nouvelle génération de console arrive en moyenne tous les six ou sept ans. C’est donc un grand moment de cette année 2020 qui permettra aux joueurs de souffler un peu et profiter d’un peu de répit dans cette année compliquée.

Du côté des nouvelles Xbox, l’un des jeux de lancement sera le fameux The Falconeer. Un jeu qui vous proposera de vous incarner en aigle gigantesque et de parcourir le monde d’Ursée en quête de nombreuses aventures. Un jeu indépendant qui promet de nous proposer de bons moments pour exploiter pleinement la puissance et les capacités des nouvelles consoles.

The Falconeer est proposé en version physique (et Day One dans le Game Pass) à un prix assez avantageux. De plus, cette version spéciale est composée de nombreux bonus non négligeable ! Voici ce qu’elle contient.

précommander the falconeer

Précommander The Falconeer – Edition Day One La première édition (et la seule) de The Falconeer est donc l’édition simple « Day One Edition ». Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix aux alentours de 39,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu (version Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X)

Une jaquette réversible.

Une plance de stickers

Une carte lenticulaire (une carte avec effet 3D)

La soundtrack du jeu (dans une version digitale)

Un artbook du jeu (dans une version digitale) précommander the falconeer

The Falconeer, l’aigle géant de la Xbox

The Falconeer est édité par Wired Productions et développé par un seul homme : Tomas Sala. Annoncé lors du X019 sur Xbox One, The Falconeer est un jeu indépendant qui arrivera dès le 10 novembre 2020 sur Xbox Series X et Xbox Series S (ainsi que Xbox One). Un jeu qui proposera une résolution en 1080p et 120FPS ou de la 4K et du 60FPS.

Le jeu nous plongera dans la peau d’un aigle géant qui va parcourir le monde d’Ursée pour réaliser plusieurs quêtes diverses et variées ! Un jeu original qui permettra assurément de diversifier le catalogue des consoles de Microsoft.

précommander the falconeer