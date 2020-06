Où précommander toutes les éditions de Crash Bandicoot 4 It’s About Time ?

C’est désormais officiel, pour le plus grand bonheur de tous les joueurs et les fans de Crash Bandicoot depuis la fin des années 1990. Après plus de 12 ans au repos, notre marsupial préféré va revenir dès la fin de l’année sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Et quand on vous dit qu’il va revenir, on ne parle pas d’un quatrième remake ! Après l’énorme succès des trois premiers opus dans le remake Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (en 2017 sur PS4, puis en 2018 sur Xbox One, PC et Switch), puis après l’excellent remake de CTR Nitro Fueled (en 2019 sur PS4, One et Switch), cette fois, Activision prend un risque.

Car oui, il est bien question d’un tout nouvel opus inédit, qui aura la lourde tâche de succéder à Crash Bandicoot 3 Warped (1999, développé par Naughty Dog). Activision décide d’oublier les années « descente aux enfers » de Crash avec les différents opus très moyens (La Vengeance de Cortex, Nitro Kart, Twinsanity, Tag Team Racing, Of the Titan et Génération Mutant), pour repartir de zéro. Ou presque. Ce nouvel opus sera la suite directe des aventures de Crash et de sa soeur Coco et de Aku-Aku. Un rendez-vous d’ores et déjà prévu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One. Et si justement vous ne souhaitez pas rater ce rendez-vous, voici un guide des différentes versions en précommandes !

Crash Bandicoot 4 : It's About Time au meilleur prix Prix de base : 69 € Amazon 69 € Consultez l'offre

Précommander Crash Bandicoot 4 : It’s About Time La première édition de Crash Bandicoot 4 It’s About Time est la version simple. Cette dernière sera proposée dans une fourchette de prix entre 44,99€ et 69,99€ selon les différents revendeurs. Dans cette édition vous aurez le droit à : L’exemplaire du jeu. PRÉCOMMANDER CRASH BANDICOOT 4 SUR PS4 PRÉCOMMANDER CRASH BANDICOOT 4 SUR XBOX ONE

OFFRE SPÉCIALE

Disponible pour le moment uniquement pour les précommandes « numériques » sur PS4 (sur le PlayStation Store), deux skins collectors « totalement chébran » pour Crash et sa soeur Coco. Alors, par « branché, Activison parle d’un look punk/hipster pour notre bandicoot avec une crête jaune, des gants rose et un t-shirt jaune graffiti ! Un look plus sobre pour sa soeur Coco ! Nous ne savons pas si cette offre sera disponible sur Xbox One, ni si elle s’étendra pour les versions physiques du jeu. La version digitale sur le PlayStation Store sera sans doute proposée à 69,99€.

Découvrez dès maintenant les premières informations pour Crash Bandicoot 4 It’s About Time sur notre article dédié juste ici.