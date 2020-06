Découvrez les premières informations officielles sur Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Depuis la fin de l’année 2019 et la cérémonie des Game Awards, le retour de Crash Bandicoot dans une nouvelle aventure inédite était de plus en plus possible. Un souhait et un fantasme de nombreux fans qui avaient perdu espoir, puisque cela faisait 12 ans que le marsupial n’avait pas eu le droit à un grand retour sur le devant de la scène. Hormis les deux remakes avec Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (2017) et CTR Nitro Fueled (2019), notre Bandicoot préféré ne vivait exclusivement qu’à travers ses succès du passé. Mais bientôt, il sera de retour, et il compte bien rattraper le temps perdu !

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

C’est officiel, après plusieurs mois d’attente et un leak qui ne laissait aucun doute vendredi matin, Crash Bandicoot 4 It’s About Time est officiel et il est prévu pour le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Les versions PC, Nintendo Switch et next-gen (PS5 et Xbox Series X) ne sont pour le moment pas au programme. Ce qui est assez étonnant.

C’est à l’occasion du Summer Game Fest que le nouveau jeu d’Activision a été dévoilé au cours d’un stream. Et ce nouveau jeu, c’est bien le quatrième opus de la saga Crash Bandicoot. Les fans de la série pourront donc retrouver Crash dans un nouvel opus dès le mois d’octobre !

Plus de 12 ans après sa dernière aventure inédite (Crash : Génération Mutant), notre Bandicoot favori est sur le point de revenir dans une aventure totalement inédite. Un quatrième opus qui aura donc pour but de se dérouler juste après Crash Bandicoot 3 : Warped (1998 sur PlayStation). Activison profite ainsi du succès de la Crash Bandicoot N-Sane Trilogy qui avait pour objectif de faire un remake des trois premiers jeux du marsupial qui avaient été développés à l’époque par Naughty Dog, pour réaliser un vrai quatrième jeu (alors qu’à l’époque, la suite directe était Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex).

Au programme de ce nouvel opus, une nouvelle confrontation entre Crash et le terrible Dr Neo Cortex. Après avoir battu ce dernier trois fois sur PlayStation à la fin des années 1990, Crash accompagné de sa soeur Coco va devoir une nouvelle fois remettre ce Dr machiavélique dans le droit chemin !

Pari osé de la part d’Activision (éditeur du jeu) ainsi que de Toys For Bob (les développeurs à qui nous devons la trilogie Spyro Reignited Trilogy). Pari osé étant donné que Crash revient dans la véritable tradition des jeux de plateformes que l’on connait bien sur les anciennes consoles, mais qui sont un peu en voie d’extinction ces dernières années. Dans le premier trailer diffusait hier pour l’annonce du jeu, pas mal de choses nous font sourire et nous plongent dans la nostalgie.Tout d’abord, pas mal de séquences nous rappellent les anciens jeux Crash Bandicoot, comme ce véhicule aquatique sur lequel Crash parcourait déjà les rivières dangereuses de l’île Wumpa dans Crash Bandicoot 2. Mais également cette poursuite d’un t-rex. Les premiers jeux Crash Bandicoot avaient justement cette petite particularité de voir Crash dans des niveaux avec une vue inversée se faisant poursuivre par une gigantesque boule (à la Indiana Jones) dans le premier opus, mais aussi par un ours polaire (Crash Bandicoot 2) ou un autre dinosaure dans Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex.

Alors véritable retour aux sources ? Ou inspiration douteuse ? En 2003, Crash Nitro Kart aussi s’était grandement inspiré de nombreux circuits de Crash Team Racing sans avoir le même succès. On espère qu’il n’en sera pas de même pour cette suite. Quoi qu’il en soit, les premières images que nous avons pu voir semblent assez encourageantes avec des niveaux qui semblent vraiment revenir aux sources de la licence, tout en proposant des univers inédits, variés et assez jolis. Il sera possible d’incarner Crash, sa sœur Coco et même le Dr Neo Cortex. D’autres personnages de l’univers Crash Bandicoot apparaîtront également dans ce nouvel opus et certains seront aussi jouables.s.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time marche dans les pas du gameplay exigeant dont nous sommes tous tombés amoureux dans les années 90. Cette nouvelle aventure épique permet d’appréhender l’espace et le temps, introduisant de nouvelles façons de jouer aux jeux de plateforme que les fans de longue date comme les nouveaux arrivés apprécieront à maîtriser avec délectation. Préparez-vous à avoir le coup de foudre pour ces des marsupiaux mutants encore et encore !

Paul Yan, Co-Studio Head chez Toys for Bob.

Comme prévu, ce nouvel opus mettra en scène les fameux nouveaux masques qui étaient à l’origine des fuites autour du jeu. Il y aura au total quatre Masques Quantiques, les gardiens de l’espace et du temps, qui leur donneront la possibilité de rompre les règles de la réalité et d’obtenir des techniques avancés pour surmonter des obstacles périlleux. Lors de cette annonce, ce sont deux masques qui ont été dévoilés avec le Masque du Temps, qui ralentit tout, et le Masque de la Gravité, permettant aux bandicoots de défier les lois de la gravité. Aucune informations cependant sur les pouvoirs des deux derniers Masques Quantiques.

Nos équipes ont créés deux superbes expériences Crash Bandicoot remasterisées et la passion de la communauté pour la série continue d’être incroyable. Il est maintenant temps de tourner la page et d’offrir aux joueurs quelque chose de complètement nouveau. Les fans fidèles attendent patiemment de voir le voyage se poursuivre pour leur marsupial préféré, et nous offrons aux joueurs la toute nouvelle aventure qu’ils méritent avec Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Rob Kostich, Président d’Activision

Crash Bandicoot 4 It’s About Time est attendu pour le 2 octobre 2020 sur PS4 et Xbox One. Les précommandes sont d’ores et déjà lancées (et nous vous préparons un guide pour les prochains jours). De nouvelles informations sont attendues pour ce quatrième opus au cours de l’été et d’ici la rentrée. L’occasion sans aucun doute de découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles mécaniques de gameplay et pourquoi pas les deux derniers Masques Quantiques.

Pour rappel, selon les dernières rumeurs également, un film d’animation sur Crash Bandicoot serait en préparation du côté des nouveaux studios « PlayStation Productions« . Tout comme un jeu mobile qui avait lui aussi leaké en début d’année 2020 et qui est d’ores et déjà disponible en Malaisie sur le Google Store. Nous attendons désormais une annonce officielle et une date de sortie pour les versions iOS et Android en France.