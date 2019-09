Oubliez le Galaxy Fold, Samsung songe déjà à un autre smartphone révolutionnaire !

Un nouveau smartphone « étirable » chez Samsung ?

Depuis ce matin, le Samsung Galaxy Fold est disponible auprès de certains revendeurs, et quelques privilégiés ont ainsi l’opportunité de manipuler enfin ce smartphone pliable en toute impunité. En effet, après un faux départ il y a quelques mois, le Galaxy Fold de Samsung est désormais une réalité, avec une version remaniée, notamment au niveau de la solidité de l’ensemble.

Un smartphone pliable qui procure un effet « wow » immédiat (ou pas d’ailleurs…) mais qui pourrait rapidement être dépassé par de nouveaux concepts… y compris chez Samsung. En effet, le géant coréen a déposé un récent brevet concernant un nouveau type de smartphone, doté cette fois non pas d’un écran pliable, mais plutôt d’un écran « extensible« …

Ainsi, le brevet en question, repéré par LetsGoDigital, décrit un smartphone doté, comme le Galaxy Fold, d’un écran pliable, mais utilisé de manière bien différente. Dans ce nouveau concept, une partie de l’écran est enroulée dans la base inférieure du smartphone, et l’utilisateur pourrait alors décider, à sa guise, de tirer le smartphone vers le haut pour allonger le format d’écran. Les images illustrant cet article ne sont évidemment pas « réelles« , mais inspirées du brevet en question.

Un écran extensible… sur le Galaxy S11 ?

On peut ainsi imaginer un smartphone au format relativement compact lorsqu’il s’agit d’effectuer certaines tâches comme envoyer un SMS, téléphoner, naviguer sur Internet… qui peut se parer d’un écran XXL pour permettre à l’utilisateur de profiter pleinement de ses contenus photos et vidéos. Un concept plutôt intéressant sur le papier, et nettement plus « pratique » que le Galaxy Fold, aussi technologiquement abouti soit-il.

Evidemment, il ne s’agit là que d’un brevet déposé par Samsung, et rien n’indique que le géant coréen propose, dans les prochains mois, un tel smartphone. Toujours est-il que ce dernier pourrait tout à fait surprendre son monde en officialisant par exemple un futur Galaxy S11, doté de cette technologie. Affaire à suivre donc…