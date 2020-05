Ouf ! Fortnite fera partie bien du line-up des PS5 et Xbox Series X

Fortnite en route sur PS5 et Xbox Series X !

Alors que de nombreux joueurs se repassent en boucle l’impressionnante démo technique de l’Unreal Engine 5 (tournant sur PS5), Epic Games ne perd pas de temps, et évoque aujourd’hui le Fortnite « next gen ». En effet, dès le lancement des futures PS5 et Xbox Series X, le jeu Fortnite pourra être téléchargé (gratuitement toujours) depuis les boutiques numériques des deux consoles.

L’éditeur américain a confirmé la disponibilité de son jeu sur les futures consoles, et a d’ores et déjà précisé qu’il ne s’agirait pas d’un « nouveau » Fortnite. Le jeu sera optimisé pour tirer profit de la puissance des nouvelles consoles, mais on ne sait pas à l’heure actuelle quelles seront précisément ces optimisations. Le jeu sera toujours basé sous Unreal Engine 4, mais migrera vers Unreal Engine 5 dans le courant de l’année 2021.

Le même en mieux

Du côté de chez Epic Games, on explique : « Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer que Fortnite sera disponible sur les consoles de nouvelle génération dès leur lancement. C’est le même Fortnite que vous connaissez et aimez, prêt à profiter pleinement des dernières consoles. » Epic Games confirme que les joueurs pourront sans le moindre problème récupérer leur profil, leurs objets, leurs personnages sur les versions PS5 et Xbox Series X du jeu.

Fortnite devrait encore élargir sa dimension « cross-platform », puisque les joueurs PS5 et Xbox Series X pourront tout à fait affronter les joueurs évoluant sur PS4, sur Xbox One…. A ce sujet, Epic Games promet que les versions existantes de Fortnite ne seront aucunement délaissées, et qu’elles profiteront de diverses mises à jour, au même titre que les versions PS5 et Xbox Series X.

Rappelons que les deux consoles next-gen, à savoir la PS5 et la Xbox Series X, sont toujours attendues pour la fin de l’année 2020. Pour l’heure, on ne connait ni la date de disponibilité (mais on parie sur novembre), ni même le prix des deux consoles. Patience donc.