Le prix de la Xbox Series X serait dévoilé après celui de la PS5 de Sony

Le prix de la Xbox Series X… en fonction de celui de la PS5 ?

Il y a quelques jours, Microsoft proposait un nouveau rendez-vous Inside Xbox, durant lequel le géant américain a dévoilé divers trailers de jeux signés des éditeurs tiers. Si la future console de Microsoft est toujours attendu pour la fin de l’année, on ne connait toujours pas la date disponibilité, ni même le prix de cette nouvelle Xbox. Selon certaines rumeurs, Microsoft attendrait de voir comment les choses se passent du côté de la concurrence…

En effet, certains se souviennent encore du faux pas de Microsoft en juin 2013 à l’E3, lorsque le géant américain annonçait fièrement sa Xbox One à 499 dollars. Dès le lendemain, Sony répliquait avec une PS4 lancée à « seulement » 399 dollars. Un coup dur pour Microsoft, qui compte bien ne pas réitérer la même erreur avec sa nouvelle console.

La Xbox Series X 100 dollars moins chère que la PS5 ?

Ainsi, selon Michael Pachter et Peter Moore, Microsoft aurait dans l’idée d’attendre que Sony ne dégaine le prix de sa PS5, pour officialiser celui de la Xbox Series X. Le but pour Microsoft serait alors de proposer un tarif inférieur (de 100 dollars ?) à celui de la future PS5. Selon certaines rumeurs, Sony pourrait ainsi afficher sa PS5 à 499 dollars, tandis que Microsoft lancerait sa Xbox Series X à 399 dollars.

A l’heure actuelle, dans la course à la « next gen« , et malgré un premier couac avec le récent Inside Xbox, c’est Microsoft qui semble avoir le pas sur Sony. Le géant nippon conserve en effet un mutisme impressionnant autour de sa PS5, et seule la manette, la DualSense, a été officialisée par Sony. Evidemment, Sony étant très largement leader sur cette génération, le groupe japonais a moins hâte (que Microsoft) de tourner la page PS4, sans compter le fait que Sony compte encore quelques belles cartouches pour sa PS4, avec The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima.

Il faudra patienter encore quelques semaines (mois ?) avant de tout savoir sur le lancement des nouvelles Xbox Series X et PS5 qui, comme en 2013, devraient être lancées à la même période. Reste à savoir maintenant quelle console saura s’attirer les faveurs des joueurs…