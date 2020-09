Oui, le programme de surveillance massive de la NSA révélé par Snowden était illégal

En 2013, Edward Snowden révélait l’existence d’un programme bien particulier. Ancien employé de la CIA puis de la NSA, il annonçait alors que cette dernière disposait d’un outil de surveillance massive visant à écouter des millions et des millions de conversations téléphoniques.

À l’époque, l’homme était devenu un lanceur d’alerte, largement recherché pour les autorités américaines pour avoir révélé des informations jugées confidentielles. Celui-ci s’est exilé à Hong Kong —où il a rencontré les journalistes auprès de qui il a témoigné, avant de se diriger vers Moscou, territoire où il vit depuis plusieurs années afin d’éviter l’extradition vers son pays d’origine.

Suite aux révélations, la NSA a fait l’objet de nombreuses polémiques portant sur les questions de la vie privée. L’agence s’était alors défendue en affirmant que ce programme avait permis d’éviter des attaques terroristes, mais elle n’avait évoqué qu’un seul cas où l’outil aurait véritablement été utile dans ce but. Il n’est plus actif depuis 2015 par un outil moins invasif qui récolte seulement les métadonnées des appels et noms les contenus de ces derniers, ce qui n’était absolument pas le cas de son prédécesseur.

Sept ans après la révélation de l’existence de ce programme, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a rendu un verdict dans lequel elle juge que celui-ci est illégal, potentiellement en violation avec la constitution. Une précédente décision allant dans le même sens avait déjà été prise dans le passé par un tribunal de New York.

Sur Twitter, Edward Snowden s’est réjoui de la nouvelle en indiquant : « Je n’ai jamais imaginé que je verrais de mon vivant nos tribunaux condamner comme illégales les activités de la NSA et dans le même jugement me féliciter pour les avoir exposées ».

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA's activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U

— Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020