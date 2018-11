Oui, les feuilles mortes peuvent vraiment ralentir les trains

Feuilles et neige, même problème !

C’est le genre de grand titre qui peut faire sourire. Ces derniers jours à Lyon, la SNCF a ainsi expliqué que les TER avaient du retard à cause des feuilles mortes. Allez avouez-le, vous n’avez pas su réprimer un sourire. Les excuses de la SNCF nous donnent alors envie de voyager dans le futur à une époque durant laquelle ces problèmes n’existent plus…

Et pourtant, il s’agit bien d’une réalité scientifique. La neige comme les feuilles mortes de l’automne ont un impact réel sur la circulation des trains. La faute à un vilaine réaction physique. Concrètement, les résidus des feuilles qui restent sur les rails réduisent le « coefficient de frottement » et obligent les trains à ralentir pour éviter l’accident.

Un problème d’adhérence pour la SNCF

C’est en fait tout simplement une perte d’adhérence qui voit le jour dans cette configuration. Et le petit détail qui rend l’ensemble savoureux c’est que ce n’est pas seulement à cause des feuilles. La couleur qu’elles prennent en cette période de l’année joue un rôle crucial. Vu qu’il y a moins de chlorophylle, il y a plus de cellulose.

Une fois tombées au sol, elles commencent à se décomposer. Sur le sol normal ? Aucun souci. Sur les rails, en revanche, elles peuvent rapidement s’accumuler et influer sur la « traction entre les roues et les rails ». Le contact de tout ça, donnerait naissance à une réaction physique entre les deux et provoquant des glissements potentiels. Cela allonge la durée de freinage et ralentit la prise de vitesse des trains. Un phénomène semblable au final à celui que l’on observe sur les routes après la pluie.

En 2013, la SNCF résumait ainsi la situation : « le train glisse alors sur l’acier comme sur une route verglacée. On dit alors des trains victimes de ce phénomène qu’ils ‘s’essuient les pieds ». Mieux vaut ralentir plutôt qu’une sortie de piste…

Source