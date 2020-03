Oui, vous pouvez jouer à vos jeux PC… dans votre Tesla !

S’adonner à la pratique du jeu vidéo sur l’écran de bord de sa Tesla n’est pas inédit en soi, mais la promesse faite par l’application Rainway est bien différente. En effet, il ne s’agit pas ici de jouer à des jeux taillés pour l’écran tactile de la voiture, mais bien à des « vrais » jeux PC, via la magie du streaming.

C’est via Twitter que le CEO de Rainway a confirmé la bonne nouvelle, à savoir la disponibilité d’une application qui permet d’accéder à un service de jeux en streaming, et qui est désormais compatible Tesla. Comme toujours, pour fonctionner, il faut impérativement que le véhicule soit à l’arrêt.

well here it is. every PC game can now be played on your Tesla via @RainwayApp right now!@elonmusk, 2B says call me. pic.twitter.com/OqJeB5FGpG

— Andrew Sampson (@Andrewmd5) March 8, 2020