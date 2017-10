Oups, l’écran de l’iPhone X n’est pas compatible avec l’interface des applications !

Voilà un problème qui risque d’avoir de fâcheuses conséquences pour l’iPhone X. Certaines applications ne sont pas tout à fait compatibles avec le nouvelle écran de l’iPhone, ce qui gêne parfois sérieusement leur bon fonctionnement. La faute à qui ? A cette encoche noire que l’on peut voir sur la partie haute de l’écran, qui dans certains cas, masque des options dans l’interface des applications.

Des bugs lors des lancements de nouveaux terminaux ou d’applications, c’est monnaie courante, sauf que dans le cas d’Apple, il s’agit d’un problème un plus complexe étant donné qu’il est occasionné par un élément de design de l’écran. La firme de Cupertino était fière de présenter son nouvel écran borderless qui recouvre toute la surface avant de l’appareil, en incluant la zone des capteurs photos et de reconnaissance faciale.

Ils seront nombreux à détester l’encoche du capteur Face ID de l’iPhone X

Un concept bien joli, sauf qu’à priori tout n’a pas été pensé jusqu’au bout puisque si l’on prend l’exemple de l’application Instagram (mais beaucoup d’autres sont concernées), au moment d’utiliser les différentes fonctionnalités de l’application, certaines se retrouvent partiellement masquées par cette zone noire et donc inaccessibles dans certains cas…

Un grand nombre de futurs acheteurs attendent impatiemment le lancement de ce terminal ultra performant, intégrant un écran borderless Super Retina HD de 5.8 pouces, l’impressionnante puce A11 Bionic, le dernier iOS11 et la technologie FaceID qui offre la possibilité de déverrouiller le téléphone grâce à la reconnaissance faciale.

Pourtant, une vidéo postée sur Reddit par un utilisateur, démontre l’impact du design de ce nouvel écran sur les interfaces utilisateurs et le moins que l’on puisse dire en visionnant les images, c’est que cela refroidit un peu car si l’on imagine que ce problème est général, cela signifie qu’un grand nombre d’applications seront tout simplement inutilisables sans une grosse mise à jour.

Dans le cas présent, la vidéo évoque Instagram, mais eBay, Skype ou encore Google Traduction sont également concernés par exemple. Apple a fourni une solution et une explications pour les développeurs, on peut donc imaginer que les géants plancheront sur la question et résoudront assez vite cet inconvénient, mais quid des autres applications ne bénéficiant pas forcément de mises à jour très fréquentes ?

De plus, il est assez peu probable que toutes les applications bénéficient d’un correctif d’ici la sortie de l’iPhone X dans quelques jours. En plus des ruptures de stocks, il faudra aussi patienter avant de pouvoir utiliser pleinement certaines de ses applications favorites.