Oups ! Sony met un film entier sur YouTube, à la place de la bande-annonce

Pour une fois, c’était gratuit et pas illégal. Sur sa chaîne YouTube, Sony a accidentellement mis en ligne un film entier à la place du trailer.

Quand vous voyez un titre comme « KHALI THE KILLER : OFFICIAL RED BAND TRAILER Now on DVD & Digital » sur YouTube, vous vous attendez à voir une vidéo de 3 minutes avec quelques extraits d’un film.

Pourtant, cette vidéo durait une heure et trente minutes, et il semblerait que Sony ait accidentellement mis le film entier sur YouTube, à la place de la bande-annonce, comme le rapportent CNET, Gizmodo, The Verge et d’autres médias anglophones.

Qui a fait ça ? Le stagiaire ? En tout cas, sur Twitter, les internautes n’ont pas manqué de railler Sony pour cette grosse bourde.

RIP le stagiaire de @SonyPictures qui a uploadé le film entier à la place de la bande annonce 😂https://t.co/HnuzysVMaj — I'm Nietzsche, Bietzsche 🇸🇳 (@JeRAEVE) July 3, 2018

Oh Oh wow Quelqu'un va se faire virerhttps://t.co/Vaxvu4k9sF — Hardisk (@Hardisk) July 3, 2018

https://t.co/6n5WOmT4eq

Sony vient de poster un film entier sur youtube au lieu du trailer, jui morte — TsuSeika (@TsuSeika) July 3, 2018

Les moqueries ont également été nombreuses sur Reddit ainsi que sur les commentaires de la vidéo YouTube (qui a déjà été supprimée au moment où j’écris).

D’après la fiche d’Allociné, KHALI THE KILLER est sorti en 2017. Le Synopsis : « Après avoir décidé de prendre sa retraite, un tueur à gages de l’Est de L.A. décide de prendre un dernier emploi pour aider les soins de fin de vie de sa grand-mère malade. Mais tout s’effondre, quand il développe l’empathie … » (traduit à partir d’une page sur Vudu).

L’incident n’est pas sans rappeler le piratage de Sony en 2014, qui a causé la fuite de films qui ne sont pas encore sortis. Mais cette fois-ci, le studio ne peut en vouloir qu’à lui-même (ou à son stagiaire).