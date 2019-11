Outlook.com souhaite la bienvenue à Google Drive, Agenda et Gmail

Microsoft n’est plus ce qu’il était. L’actuel dirigeant de la firme de Redmon, Satya Nadella, adopte une politique d’ouverture qui contraste parfois avec celles qu’ont pu avoir ses prédécesseurs. Sous l’ère Nadella, Microsoft est devenue membre de la fondation Linux, son navigateur Edge utilisera bientôt Chromium (la technologie sur laquelle Google Chrome est basée) et le prochain smartphone de la firme de Redmon, le Surface Duo, sera sous Android.

Et bientôt, Outlook.com pourrait supporter les services de Google Drive, Gmail et Agenda. En d’autres termes, si vous avez un compte Google, vous pourrez utiliser l’agenda enregistré sur Google Agenda, les fichiers stockés sur Drive et voir vos e-mails de Gmail sur l’interface de Outlook.com.

Une fonctionnalité pratique pour gérer plusieurs adresses e-mail

Comme le rapporte le site The Verge, Microsoft est actuellement en train de tester cette intégration auprès de certains utilisateurs d’Outlook.com. Le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité serait assez similaire à celle des applications Android et iOS, avec des boites de réception séparées pour les e-mails.

À en croire cette capture d’écran partagée par un twitto, cette nouveauté semble cibler les personnes qui doivent à la fois gérer une adresse Gmail et une adresse Outlook, et l’objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer ces comptes au même endroit.

You can now add your gmail account on https://t.co/qrV9WCmJyQ ! pic.twitter.com/KYvZe6wx7q — Florian B (@flobo09) November 20, 2019

En ce qui concerne l’intégration de Google Drive, celle-ci permettrait d’envoyer facilement des documents stockés chez Google dans les pièces jointes d’e-mail.

Pour le moment, nous ignorons combien d’utilisateurs d’Outlook.com sont concernés par ce test et nous ne savons pas quand Microsoft pourrait déployer cette petite nouveauté à tous ses utilisateurs.