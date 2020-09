Outre GTA V, en 2021, les PS5 et Xbox Series X accueilleront… The Witcher 3

Vous le savez forcément, cette fin d’année sera marquée par la disponibilité en boutiques des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X. Une next-gen qui peine toutefois à se justifier auprès de certains joueurs, qui ne manquent pas de relever (à juste titre) l’absence de titres nouvelle génération exclusifs, ceux-là même qui incitent en général à passer d’une génération de console à une autre. Halo Infinite aurait pu en faire partie, mais le jeu a été repoussé à 2021…

Si les jeux dits « cross-gen » seront bien de la partie en fin d’année (Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, DiRT5…), avec diverses améliorations sur PS5 et Xbox Series X, il semblerait que les consoles à venir soient également vues comme une excellente opportunité pour proposer des jeux déjà disponibles depuis quelques années sur la génération actuelle. On sait déjà que GTA V, lancé sur PS3/Xbox 360 en 2013, puis porté sur PS4/Xbox One l’année suivante, sera à nouveau de la partie en 2021, sur PS5 et Xbox Series X.

The Witcher 3 is coming to the next generation!

A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.

More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr

— The Witcher (@witchergame) September 4, 2020