Coup de théâtre avec le report d’Halo Infinite, le fameux gros jeu de lancement de la Xbox Series X

C’était la plus grosse déception de l’année (et l’une des plus grosses déceptions au niveau de l’industrie du jeu vidéo de ces dernières années) avec la présentation du gameplay d’Halo Infinite le mois dernier. Ce jeu qui, depuis 2018, est annoncé comme le porte-étendard de la Xbox Series X, comme le jeu qui allait nous provoquer la claque next-gen dès le lancement de la console.

Après de premiers trailers magnifiques, on découvrait un gameplay médiocre, qui n’était même pas à la hauteur de la Xbox One actuelle.

Bugs, énormément d’aliasing, de popping et autres problèmes du genre. Quelques heures après la présentation, les équipes de 343 Industries (les développeurs) annonçaient que le jeu était toujours fixé pour 2020 et que le développement était compliqué suite au Covid-19, mais qu’il avançait. Avant de nous dire que l’aspect « cartoon » assez raté du jeu et de la DA (direction artistique) était « un hommage » aux premiers Halo. Ce qui n’a pas vraiment convaincu les joueurs, les fans et la presse.

Il y’a quelques jours, 343 Industries réalisait un partenariat avec un studio pour une aide sur le développement du jeu, ce qui laissait sous-entendre que ce n’était pas la joie du côté du Master Chief. Aujourd’hui, l’information est tombée et c’est officiel, Halo Infinite est repoussé à 2021 et ne sera donc pas un jeu de lancement de la Xbox Series X (si cette dernière est toujours maintenue pour 2020).

Halo Infinite – Une révision pour le Master Chief

Depuis plus d’un an, il est d’ores et déjà annoncé comme le « jeu vidéo le plus cher de l’histoire« . Et pourtant, la déception était bien là le mois dernier. Fort heureusement, Microsoft et 343 Industries ont pris la sage décision de repousser le jeu à 2021 pour pouvoir reprendre de nombreux points du développement.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Bien entendu, le communiqué de presse n’aborde pas les multiples retours négatifs suite à la présentation du jeu en juillet. Mais on se doute que cela a énormément joué dans cette décision difficile qui va donc priver la Xbox Series X de son jeu phare. La véritable question est de savoir si la question (qui vient d’être annoncée pour novembre 2020 il y’a quelques minutes) aura le droit à un autre gros jeu, ou si Forza et The Medium seront les seuls jeux à défendre cette dernière.