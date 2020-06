The Witcher 3 : voilà comment télécharger gratuitement la version PC du jeu (jusqu’au 23 juin)

Lancé il y a déjà plus de 5 ans sur PS4, Xbox One et PC, The Witcher 3 Wild Hunt constitue l’un des meilleurs jeux de cette génération, et tout le monde a aujourd’hui les yeux rivés sur son « successeur », à savoir un certain CyberPunk 2077. En 2020, The Witcher 3 bénéficie encore et toujours d’une très forte aura, et la plateforme GoG a décidé d’offrir gratuitement aux joueurs l’opportunité de s’essayer au jeu de CD Projekt RED.

The Witcher 3 gratuit sur GoG… si vous possédez The Witcher 3

En effet, la plateforme de distribution GoG, mise en place par ce même studio polonais CD Projekt, souhaite permettre au plus grand nombre de goûter à la meilleure version de The Witcher 3, à savoir la mouture Nintendo Switch PC. Pour cela, il suffit d’une seule et unique condition… posséder The Witcher 3.

En effet, via l’application GoG Galaxy 2.0, les joueurs peuvent se connecter à des plateformes extérieures. Dès lors, il suffit de relier une plateforme (Steam, Xbox Live, PS Network…) sur laquelle on possède The Witcher 3, pour récupérer une version gratuite du jeu sur PC. Pour le studio, il s’agit évidemment d’une opération visant essentiellement à inciter les joueurs à se connecter à sa plateforme GoG.

Du côté de chez GoG, on explique : « À partir d’aujourd’hui, si vous connectez la plateforme sur laquelle vous possédez The Witcher 3: Wild Hunt à GoG Galaxy 2.0, vous recevrez gratuitement un exemplaire PC du jeu. Le jeu s’affichera alors dans votre bibliothèque de jeux au sein de l’application. GoG Galaxy 2.0 importera également votre progression du jeu The Witcher 3, comme vos succès et temps de jeu. »

A noter que cette gratuité est limitée dans le temps, puisque l’offre mise en place par CD Projekt se terminera le 23 juin prochain. Précisons pour conclure que les joueurs Nintendo Switch ne sont pas concernés, la plateforme GoG ne prenant pas en compte le système de Nintendo.