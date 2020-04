Paiement sans contact : comment mettre à jour votre carte bancaire ?

Le 11 mai prochain, plus de 70 millions de cartes bancaires vont voir leur plafond de paiement sans contact se rehausser de 30 à 50 €, alors que le gouvernement et la Fédération bancaire française (FBF) ont indiqué la semaine dernière vouloir faire de cette nouveauté un geste barrière face à l’épidémie de COVID-19, en incitant les consommateurs à ne pas utiliser de cash et ne pas taper sur les touches des terminaux de paiement.

En 2017, le plafond avait déjà connu une augmentation en passant de 20 à 30 euros. Mais contrairement à aujourd’hui, la technologie et le système n’avaient pas permis à toutes les cartes d’être mises à jour, et beaucoup avaient dû attendre le remplacement de leur carte bancaire pour enfin pouvoir réaliser leur paiement de plus de 20 euros sans insérer leur carte bancaire dans le lecteur. Le déploiement sera plus rapide cette année, bien que chaque banque ait un petit peu organisé son déploiement différemment.

Comment mettre à jour votre carte ?

Selon les premiers retours des établissements contactés par Capital, voici ici les détails des modalités de mise à jour chez les principales banques. Nous allons commencer par celles où vous n’aurez rien à faire, tant la banque mettra à jour votre carte de façon automatique. On retrouve le Compte Nickel, Revolut (qui a déjà mis à jour ses cartes début avril), mais également la banque en ligne Fortuneo, ainsi que les clients LCL.

De l’autre côté, il existe plusieurs banques où le rehaussement du montant de paiement sans contact se réalisera après un paiement ou un retrait DAB avec saisi du code secret, de la même façon que vous avez utilisez votre carte bancaire pour l’activer la toute première fois. On note que les banques en ligne Boursorama, Hello bank!, ou encore BforBank. La manipulation sera la même chez la Banque postale, ainsi que les banques traditionnelles comme Société Générale, dont le début des mises à jour interviendra dès le 27 avril prochain.

Un cas de figure un peu plus complexe existe chez les banques mutualistes. « Les clients seront prévenus par leur banque qui leur indiquera les modalités » précisait le groupe BPCE, de la Banque populaire et la Caisse d’Épargne. Le groupe détaille qu’une grande majorité de leurs clients n’auront rien à faire, alors que leur carte bancaire ne recueillent plus ces informations de limitation directement dans la puce, et qu’il est donc possible de paramétrer un nouveau plafond automatiquement sans que les clients n’aient rien à faire. Le groupe estime à 20 % la part de clients qui devront effectuer un paiement ou un retrait. Il s’agit surtout de ceux qui possèdent une ancienne carte bancaire.