Panasonic travaille pour augmenter de 20% la densité des batteries Tesla

Panasonic est l’un des principaux fournisseurs de batteries pour le premier constructeur de véhicules électriques au monde : Tesla. Pour la première fois, le groupe japonais vient de dévoiler ses objectifs afin de rester en tête dans ce secteur hautement concurrentiel.

En 2017, Panasonic a introduit les cellules lithium-ion « 2170 » aux Model 3. Selon les spécialistes dans ce domaine, cette batterie propose déjà la plus haute intensité énergétique avec plus de 700 watts-heures par litre. Le plan pour Panasonic est d’augmenter davantage cette densité afin de proposer une capacité encore plus élevée sur une seule charge, et surtout de mettre à disposition des batteries plus petites permettant de laisser plus de place à l’intérieur de la voiture.

Tesla ne veut plus de cobalt.

En parallèle, l‘un des objectifs de Tesla et de son PDG est de réduire la consommation de cobalt. Ce composant extrêmement coûteux pose surtout de gros problèmes éthiques en République démocratique du Congo (principal producteur), où les conditions de travail peuvent être inhumaines. Les mines de cobalt sont tristement célèbres pour être liées au travail des enfants.

Panasonic a déjà réduit le taux de cobalt à moins de 5%, et prévoit de s’améliorer progressivement déclare Yasuaki Takamoto, le représentant de la firme aux États-Unis. Cependant, cela ne semble pas suffire, puisque Panasonic n’est plus le fournisseur exclusif de Tesla, qui a décidé de s’associer en parallèle à la société sud-coréenne LG Chem et la société chinoise CATL. CATL qui est capable de fournir à Tesla des batteries lithium-phosphate de fer à bas prix, sans aucune trace de cobalt.

Yasuaki Takamoto se défend en expliquant que ces batteries lithium-phosphate de fer (LFP) proposent une densité moyenne inférieure à la moitié de celle des dernières batteries contenant moins de 5% de cobalt proposée par Panasonic. La firme japonaise continue de développer des batteries toujours plus compactes et denses en utilisant moins de cobalt. M. Takamoto explique à nos confrères de chez Reuters que Panasonic ajuste la composition et la conception pour une meilleure stabilité thermique.