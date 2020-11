Panne Free : de nombreux abonnés n’ont plus accès à internet

Alors que le gouvernement incite les entreprises à opter pour le télétravail, le début du confinement prend un tournant inattendu chez certains abonnés Free. Depuis ce matin (02 novembre 2020), de nombreux abonnés se plaignent de problèmes de connexion à internet. Dans certains départements, il est même tout simplement impossible d’accéder à un internet (c’est mon cas).

Free en panne dans plusieurs grandes villes

Le site Downdetector, qui enregistre les dysfonctionnements signalés par les internautes, connaît une recrudescence de signalements. 83% des pannes signalées sur le site relèvent d’un problème de connexion à internet. 8% des internautes indiquent un problème de box. En effet, lors du redémarrage de la Freebox, la configuration reste bloquée à l’étape 6.

Certaines villes semblent particulièrement touchées. Downdetector indique en effet les zones géographiques où le nombre de signalements est le plus important. À cet instant, Paris, Lille, Marseille, Amiens, Brest, Drancy, Bondy, Vitry-sur-Seine et Montreuil connaissent le plus de pannes. Pour le moment… Car, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le nombre de signalements continue d’augmenter et la liste des villes les plus impactées change à vitesse grand V.

Sur Twitter certains internautes indiquent que la panne a débuté hier soir (1er novembre 2020) et que le problème persiste ce matin. Contacté par la rédaction, Free n’a pour le moment apporté aucune réponse.

Mauvais timing

Cette panne intervient au pire moment pour Free. La semaine dernière, le gouvernement mettait en place un deuxième confinement, certes plus souple que le premier, mais laissant deviner une augmentation du flux internet un peu partout dans le pays. Si cette panne empêche d’accéder aux services de streaming vidéo (principales plaintes des internautes hier soir), elle présente surtout un risque pour la productivité des entreprises ayant mis en place le télétravail à la demande du gouvernement.

Free s’était pourtant fendu d’une communication claire et rassurante. « Chez Free, tous les collaborateurs se tiennent prêts à ce que nouvel effort de mobilisation afin de garantir à nos 20 millions d’abonnés en France une continuité de service sur nos réseaux Fixe & Mobile » peut-on lire sur son compte Twitter.

Notre pays entre dans une nouvelle période de confinement. Chez Free, tous les collaborateurs se tiennent prêts à ce nouvel effort de mobilisation afin de garantir à nos 20 millions d'abonnés en France une continuité de service sur nos réseaux Fixe & Mobile. [1/3] #reconfinement pic.twitter.com/caWNlOi9f4 — Free (@free) October 29, 2020

Visiblement, ce n’est pas encore tout à fait cela.

Article écrit en 4G