Confinement 2 : les opérateurs français sont-ils prêts à tenir face ?

Nous y sommes, c’est le retour du confinement. En apparence, le concept est assez simple : rester chez soi. Mais d’autres problématiques subsistent. Alors que l’ensemble des Français seront cloisonnés à la maison, la plupart vont devoir utiliser leur box internet pour télétravailler, jouer, et se divertir. Est-ce que les réseaux télécoms vont-ils résister à ce second confinement ? Les représentants des quatre opérateurs français Orange, Free, SFR et Bouygues Telecoms, répondent à l’unisson : Oui !

Aucun risque à craindre rassurent les FAI.

On pourrait même dire que ces opérateurs deviennent agacés par la question. Lors du premier confinement, le réseau n’a connu aucune faiblesse notable. Les opérateurs sont parvenus à satisfaire tout le monde pendant ces deux mois intenses, il ne devrait donc pas y avoir de problème avec cette seconde mesure. Pour cela, il est tout de même nécessaire de faire quelques efforts. Par exemple, les FAI nous conseillent vivement d’utiliser principalement le WiFi, plutôt que de compter sur la 4G même si cette dernière peut être plus performante.

Les potentiels risques se trouvent principalement dans les grandes métropoles, pour les réseaux mobiles. Si tout le monde se rue sur les plateformes de streaming ou les services de visioconférence depuis le réseau mobile, là il pourrait y avoir des problèmes. Heureusement, les FAI français nous rassurent en expliquant que 8 millions de Français sont raccordés à la fibre et 20 millions sont éligibles.

Fabienne Dulac, PDG Orange France, anticipe le phénomène next-gen en expliquant : « Nous sommes prêts pour toutes les mises à jour et lancements de jeux vidéo du monde entier. Les réseaux ont été dimensionnés en conséquence, nous avons l’expérience du printemps. » Vous pourrez donc profiter sans aucun problème de Cyberpunk 2077 si le jeu sort un jour. Par ailleurs, il est important de préciser que la 5G ne devrait plus tarder. Les personnes en possession d’un smartphone et d’un forfait compatible pourront en profiter d’ici la fin de l’année. L’iPhone 12 vient tout juste d’être présenté comme étant le premier iPhone compatible 5G.