Pas de réalité virtuelle sur la nouvelle Xbox Scarlett

Alors que la réalité virtuelle prend de plus en plus d’ampleur, que ce soit sur PC avec les nombreux casques disponibles ou sur console avec PlayStation qui est le leader de la réalité virtuelle grâce à son PlayStation VR et son prix très abordable. Pourtant, depuis 2016 et l’arrivée de la VR, Microsoft reste en dehors du marché concernant sa console : La Xbox One. Cela devrait être également le cas pour sa prochaine console à savoir la Scarlett.

Si tout le monde pensait que Microsoft attendait la next-gen pour se lancer, de nouvelles déclarations de Phil Spencer (patron de la branche Xbox) nous font comprendre que la réalité virtuelle ne risque pas d’arriver de si tôt chez Xbox, même avec la Scarlett.

Pas de réalité virtuelle sur Xbox Scarlett

C’est lors du X019 à Londres il y a deux semaines, que le site australien Stevivor, s’est entretenu avec le patron de Xbox pour parler de l’avenir et de la réalité virtuelle. Et malheureusement pour les joueurs Xbox qui avaient beaucoup d’espoirs, cela ne s’annonce pas très bon. En effet, Phil Spencer n’aime pas spécialement la VR et ne croit pas en son succès pour le moment. Ainsi, la prochaine Scarlett ne devrait pas embarquer cette technologie.

J’ai quelques réserves sur la VR – c’est une expérience qui isole et je vois les jeux vidéo comme étant une expérience communautaire, qui rassemble. Nous sommes à l’écoute de nos joueurs et personne ne demande de la réalité virtuelle.

La grande majorité de nos joueurs savent que s’ils veulent une expérience VR, les options existent déjà. On voit le volume que cela représente sur PC et sur d’autres supports.

Des déclarations qui sont un peu à l’opposées des propos tenus par ce même Phil Spencer en 2016 juste avant le lancement de la Xbox One X. À l’époque, cela donné espoirs à de nombreux joueurs.

Le meilleur endroit pour jouer en réalité virtuelle est sur PC. Je penses que les développeurs devraient se focaliser sur PC parce que c’est le meilleur endroit pour innover. Ce que nous faisons… c’est prendre une partie de cette expérience et la répliquer sur Scorpio quand elle sortira.

Aujourd’hui, cela semble différent pour la Scarlett, et le patron de Xbox poursuit en annonçant que selon lui, c’est trop tôt et que personne ne vend des millions de casques de réalité virtuelle à ce jour. Une justification douteuse quand on sait que le PSVR dépassait le cap des 4,2 millions de casques début 2019 et que le cap des 5 millions sera sans doute dépassé.

Personne ne vend des millions et des millions [de casques VR ndlr]. Nous y arriverons [probablement] un jour. Pour le moment, ce n’est pas notre priorité.