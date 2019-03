Sony : 4,2 millions de PlayStation VR vendus (et une version sans-fil bientôt ?)

4,2 millions de PlayStation VR vendus !

En début de semaine, Sony a proposé son tout premier rendez-vous State of Play aux joueurs PS4. A l’instar d’un Nintendo Direct, le programme de Sony (d’une vingtaine de minutes) a mis en avant principalement des jeux dédiés au PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle lancée en fin d’année 2016.

Une manière de rassurer les détenteurs du casque bien sûr, sans compter le fait que Sony a fièrement communiqué sur les ventes de ce même PlayStation VR. Ainsi, selon le géant nippon, le PlayStation VR s’est écoulé à plus de 4,2 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement. Du côté de la PS4, les chiffres font état d’un peu plus de 91,5 millions de ventes, et ce sont donc un peu moins de 5% des détenteurs de PS4 qui ont craqué pour la réalité virtuelle de Sony.

D’ici la fin du mois de juin, le PlayStation VR devrait ainsi accueillir une dizaine de titres « majeurs », dont Everybody’s Golf VR, Blood & Truth, Skyworld, Falcon Age ou encore Vacation Simulator. Rappelons que certains titres permettent aussi de profiter d’une section VR, c’est le cas du récent (et très bon) Ace Combat 7.

Rappelons au passage qu’un récent dépôt de brevet fait état de la possible disponibilité future d’un nouveau PlayStation VR, doté d’une fonctionnement sans-fil. Il faudra toujours relier un boitier à la console, mais le casque en lui-même communiquera sans fil avec ce même boitier, ce qui serait déjà un sérieux avantage en terme de confort d’utilisation.