Passionnés d’Apple, ils recréent le fond d’écran de macOS Catalina

Parfois, il suffit de se donner un objectif suffisamment grand, pour nous entraîner à parcourir le monde en suivant notre passion. Pour Andrew Levitt, youtubeur américain et passionné de photographie, la quête fut d’aller photographier quelques-uns des fonds d’écran d’Apple les plus connus, et tenter de s’approcher au mieux du rendu proposé par la marque à la pomme sur l’écran de ses produits.

Cet objectif, Andrew l’a réussi il y a maintenant deux mois. Le 9 septembre dernier, il mettait ainsi en ligne une vidéo rassemblant l’ensemble de ses expéditions, accompagné de deux amis à lui. Mais depuis, Apple a sorti une nouvelle version de son système d’exploitation pour ordinateur. Avec macOS Catalina, un nouveau défi se présentait à la bande d’amis : partir en trek de deux jours, sur l’île qui a donné le nom à la nouvelle version de l’OS d’Apple. A la pointe de l’île Catalina, les trois hommes ont fait décoller leur drone. Et les images qui nous en parviennent valaient clairement le coup d’être partagées.

Ils recréent le fond d’écran de macOS Catalina

Pour ce faire, nos trois convives ont dû prendre un bateau depuis la côte californienne. Direction la pointe de l’extrémité nord de l’île, là où l’équipe d’Apple a pu photographier le fond d’écran dynamique aujourd’hui présent sur tous les écrans de déverrouillage de nos Mac mis à jour.

Andrew Levitt et ses deux amis n’ont bien évidemment pas les mêmes moyens que ceux de la marque à la pomme. Alors plutôt qu’un hélicoptère, la photo se fera avec l’aide d’un drone. Après une nuit de repos sur les berges de l’Océan Pacifique, direction le spot, et le soleil couchant.

L’ensemble du périple est filmé, et le décor a de quoi donner envie. On aimerait être à leur place, en particulier lorsque les lumières commencent à être rasantes, et que les couleurs violettes et orangées spécifiques à la photographie d’Apple apparaissent. Place au décollage, après un premier essai de cadrage dans l’après-midi. Quelques minutes de vol suffiront pour s’écarter assez de l’île, et voir apparaître le cadrage devenu si populaire. Andrew et ses amis en restent bouche bée, et nous aussi.

En attendant qu’Apple choisisse la prochaine destination

Malgré une petite mésaventure sur le retour (on vous laisse découvrir cela dans la vidéo), nos trois convives en ont clairement pris plein les yeux. Les différents fonds d’écran qu’ils auront pu recréer les auront amenés dans des lieux très variés, et « toute cette aventure nous a montré qu’il ne fallait pas avoir une équipe marketing entière pour créer quelque chose de magnifique », concluait Andrew en voix off, ajoutant que « nous n’avons pas besoin de beaucoup de followers sur Youtube et Instagram, il suffit d’avoir une bande d’amis déterminés, et quelques caméras pour inspirer les gens ».

Avant d’avoir cet objectif, Andrew Levitt n’avait jamais entendu parler de ces localisations et de leur potentiel d’image. Depuis, il aura vécu d’incroyables moments, qui resteront des souvenirs partagés par eux trois et leur communauté. En attendant le prochain lieu choisi par Apple pour son prochain nouveau fond d’écran, Andrew conclu : « la seule question à se poser maintenant est : où est-ce qu’ils nous mèneront la prochaine fois ». Une impatience partagée.