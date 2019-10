Apple : on vous explique ce qui change avec macOS Catalina

Comme un clin d’œil à ses caractéristiques, macOS Catalina avait été dans un premier temps présentée lors de la WWDC. En juin dernier, Apple avait effectivement dévoilé un premier aperçu de la dernière génération du système d’exploitation de ses ordinateurs, en même temps que l’annonce de la sortie des différents services de la marque à la pomme ainsi que d’iPadOS. Un rapprochement qui initiait les premières lignes de macOS Catalina, alors que cette nouvelle version de l’OS n’a jamais été aussi proche de l’iPad et des nouveaux services d’Apple.

MacOS Catalina signe l’arrivée d’Apple Arcade

On comment notre sélection des principales nouveautés de la mise à jour 10.15 par l’arrivée d’Apple Arcade sur Mac. Après les iPhone, les iPad et les Apple TV, les ordinateurs de la marque à la pomme accueille le nouveau service lancé par la firme de Cupertino. Pour rappel, l’abonnement à la plateforme de jeu vidéo à la demande sera disponible au prix de 4,99 euros par mois.

iTunes n’est plus

L’une des principales nouveautés (ou plutôt absence), concerne avant tout la fin d’iTunes, programmée depuis quelques mois déjà et désormais effective sur les ordinateurs d’Apple. Il faut dire qu’avec le temps, l’application était devenue un espace où l’ensemble des fichiers médias, de la musiques aux films, en passant par les podcasts, figuraient de façon peu ordonnée.

iTunes a donc laissé la place à plusieurs applications spécialisée dans chaque contenu médiatique. Ils représentent à chacun les nouveaux services d’Apple, à savoir Apple Music, Apple TV+ et le traditionnel Apple Podcast.

Pour pouvoir synchroniser son iPhone avec son Mac, il faudra désormais faire différemment qu’auparavant. En effet, iTunes s’occupait de cette partie chère à Apple, et la firme de Cupertino propose désormais deux façons de retrouver les contenus de son Mac et de son iPhone : en passant par le Finder ou bien iCloud.

Sur Mac, l’iPad devient un véritable écran secondaire

Penchons-nous désormais du côté des nouveautés rapprochant les Mac des nouveaux iPad. Pour renforcer une nouvelle fois son écosystème, Apple propose désormais en natif une fonctionnalité permettant d’utiliser l’écran d’un iPad comme écran secondaire à un Mac.

La fonctionnalité s’appelle Sidecar, et se montre également prête côté iPad qui a introduit le système dans sa nouvelle mise à jour vers iPadOS, effective depuis quelques jours.

Catalyst, vers l’arrivée des applications iPad sur les Mac ?

Toujours dans la partie des nouveautés rapprochant le Mac des iPad, on évoquera l’arrivée du projet Catalyst. Il s’agit d’une nouveauté qui concernera l’interface pour les développeurs, mais qui pourrait permettre de grandes nouveautés pour les utilisateurs. En effet, la nouvelle version du framework permet désormais aux développeurs qu’ils puissent simplement configurer leur application iPad pour qu’elle puisse être accessible sur le bureau des Mac. Cela ouvrira une nouvelle voie pour les applications sur les ordinateurs d’Apple.

Par ailleurs, l’arrivée de cette nouvelle passerelle des applications iPad vers Mac va également laisser des victimes sur le bord de la route. En effet, Apple profite de cette mise à jour pour abandonner les programmes d’applications en architecture 32 bits, au profit des 64 bits. Un arrêt qui se rejoint avec celui de plusieurs applications natives telles que Dashboard, Quartz Composer, ou encore QuickTime.

Un Siri plus efficace

D’un point de vue de l’accessibilité et du contrôle vocal, on notera l’amélioration de Siri. Et pour le coup, quelques incompétences de l’assistant ont été réglées. Désormais, Siri pourra par exemple retranscrire la parole à l’écrit de façon plus fine.

Pour le confort numérique, instaurez des limites de temps d’écran

Il n’y a pas que sur iPhone que le temps passé sur les applications peut se montrer problématique. Lancée pourtant sur iOS 12, la fonctionnalité « Temps d’écran » est disponible sur les smartphones de la marque à la pomme depuis plus d’un an. macOS Catalina vient intégrer la fonctionnalité aux Mac, et ajoute dans des paramètres pour régler le temps que l’on souhaite consacrer au maximum sur certaines applications.

D’ailleurs, ce nouveau réglage est intimement lié au contrôle parental, alors qu’il sera également possible de se créer des profils de réglages pour les enfants. Pour retrouver la fonctionnalité, il faudra maintenant rejoindre ce nouveau paramètre « Temps d’écran » au lieu du précédent « Contrôle parental ».