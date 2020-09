Patreon lève 90 millions de dollars et pèse plus de 1,2 milliard de dollars

Le patron de Patreon a révélé que la plateforme avait récolté pas moins de 90 millions de dollars à l’occasion d’une nouvelle levée de fonds qui a eu lieu récemment, menée par New Enterprise Associates et Wellington Managemen. Avec le montant de cette dernière, la valorisation de l’entreprise est estimée à plus de 1,2 milliard de dollars, un nombre que l’entreprise n’avait jamais révélé par le passé. C’est environ le double de l’évaluation monétaire de la société avant une levée de fonds l’année dernière.

Dans une vidéo, le cofondateur Jack Conte évoque le financement, ajoutant à cela que la société n’avait pas évoqué sa valeur « parce que je ne voulais pas en faire l’affaire de Patreon —je voulais en faire l’affaire de nos créateurs ». À cela, il ajoute : « C’est un moment important et je veux lui donner la gravité qu’il mérite ».

Le PDG de l’entreprise s’est aussi félicité de l’opération, déclarant : « Ce niveau de croyance en Patreon est la preuve… que le monde change. Les stigmates de l’artiste affamé vont s’effacer ».

Patreon veut continuer à conquérir l’international

Créé en 2013, Patreon est un service de financement en ligne qui permet aux artistes de trouver des mécènes qui leur apportent une aide financière pour les aider à réaliser leur projet. Il rassemble des musiciens, des podcasteurs ou encore des YouTubeurs et des dessinateurs. Les personnes présentes peuvent trouver des mécènes qui les soutiennent régulièrement ou ponctuellement avec des dons sur lesquels la plateforme prend une commission —qui permet tout de même à l’artiste de toucher 90% du don.

Après sept ans d’ancienneté, Patreon compte pas moins de 200 000 artistes ayant gagné un total de plus de 2 milliards de dollars depuis la création de la plateforme. En comparaison, cette dernière compte plus de 6 millions de mécènes. Le PDG de la société a déclaré : « À l’avenir, les créateurs du monde entier gagneront au moins un milliard de dollars par an grâce à Patreon ».

Le montant de la levée de fonds devrait permettre à Patreon de développer de nouveaux outils capables d’aider les créateurs à trouver un public plus large, indique Jack Conte dans son billet. Il prévoit aussi de continuer à s’étendre à l’international en prenant en compte plus de devises tout en améliorant l’expérience des mécènes.