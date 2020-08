Patty Jenkins se prépare déjà à tourner la page de Wonder Woman

Les fans de Wonder Woman et de l’univers de DC Comics attendent avec une impatience non feinte la sortie du prochain film de l’héroïne des Amazones. Avec Wonder Woman : 1984, dont la sortie est désormais annoncée pour le 30 septembre prochain, le DCEU va essayer de capitaliser sur l’un de ses meilleurs succès de ces dernières années, en attendant bien sûr le Snyder Cut de Justice League l’an prochain. Aux origines du succès du premier film, on trouve notamment la réalisatrice Patty Jenkins derrière la caméra, qui forme un très bon duo avec Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. Mais le duo n’est n’est pas éternel…

Wonder Woman, l’heure (lointaine) d’une autre réalisatrice

Avec notamment Aquaman, et en espérant peut-être The Flash et The Batman, Wonder Woman fait donc partie des personnages qui marchent. Le premier film a rapporté 821 millions de dollars au box-office mondial, pour 149 millions de budget. Un succès qui permet à Patty Jenkins d’avoir une certaine liberté éditoriale. Après le second film, on sait déjà qu’il y a un spin-off et 3e film dans les cartons.

Le scénario du 3e film est déjà imaginé et devrait intégrer la crise sanitaire actuelle, comme l’a révélé Patty Jenkins il y a quelques mois. On sait aussi qu’il s’agira en théorie du dernier film solo de Wonder Woman. Comme chez Marvel (à l’exception de Thor), l’adaptation semble être de miser sur la règle de 3. Mais sur le papier, cela ne veut pas dire que Wonder Woman disparaîtra, elle pourrait apparaître dans d’autres films. Une chose est sûre, son arc narratif personnel sera bien terminé. Si elle se félicite d’avoir pu raconter les origines de l’Amazone et montrer ce qu’elle peut faire, elle veut aussi aborder les nuances du personnage dans un 3e film.

Le prochain [Wonder Woman 3] est probablement mon dernier film Wonder Woman, donc je devrai y mettre tout ce que je veux montrer. Nous devons y réfléchir attentivement.