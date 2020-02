Sony va fermer tous ses forums officiels PlayStation dès la fin du mois de février…

Game over pour les forums PlayStation

Depuis de très longues années maintenant, les fans de PlayStation peuvent partager leurs moments de bonheur et de galère sur les forums officiels de la marque. Alors que ces derniers pensaient pouvoir continuer d’échanger sereinement jusqu’à la sortie de la PS5 et bien après, Sony vient officiellement d’annoncer la fermeture des forums.

Ainsi, le géant nippon va fermer l’intégralité de ses forums officiels PlayStation, dans tous les pays. Une fermeture définitive, qui aura lieu dans quelques jours seulement.

« À partir du 27 février, les forums de PlayStation.com ne seront plus disponibles. Nous vous invitons à continuer les conversations sur PlayStation.Blog, Twitter et Instagram. Pour le support technique, nous vous invitons à vous rendre sur le site playstation.com/help » explique très simplement le groupe japonais.

La faute aux réseaux sociaux ?

A compter de cette date, les forums ne seront donc plus consultables, et il ne sera évidemment plus possible de poster le moindre message. Du côté de chez Sony, on invite donc les joueurs à délaisser le format « forum » pour privilégier des moyens de communication autrement plus modernes comme Twitter, Facebook ou Instagram, sans oublier le blog officiel PlayStation.

A l’heure actuelle, Sony n’a pas expliqué plus en détail le pourquoi de cette fermeture. Pour certains, cela découle directement de l’importante prise par les réseaux sociaux, aux dépends des vieillissants forums. Pour d’autres, c’est une manière pour Sony d’éviter les longs messages de contestation qui pullulent sur certains forums. Soulignons que d’autres éditeurs ont eux aussi délaissé le format forum pour privilégier d’autres canaux de discussion, comme Discord pour ne citer que lui.

A noter pour la petite anecdote que Sony ne va pas fermer uniquement les forums PlayStation, puisque le groupe a également annoncé l’arrêt des forums dédiés à sa marque de smartphones Xperia…