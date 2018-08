Pays-Bas : une batterie d’iPad explose dans un Apple Store

Que s’est-il donc passé samedi dans un Apple Store d’Amsterdam ? A la surprise générale, la batterie d’un iPad a explosé dans le magasin.

De la fumée toxique

Heureusement, personne n’a été blessé et l’incident n’a pas provoqué d’incendie. Mais, la fumée toxique s’est échappée de l’appareil. Trois employés auraient été indisposés. Ils ont été soignés et Apple mène désormais l’enquête afin de connaître l’origine du problème.

Nous enquêtons actuellement sur l’incident qui a eu lieu dimanche à Apple Amsterdam. Notre équipe a pu évacuer les clients rapidement et en toute sécurité et le magasin a rouvert peu de temps après.

L’équipe a pu réagir en plaçant l’appareil dans un seau rempli de sable, avant d’appeler les pompiers. Ceux-ci n’ont pas eu à affronter de feu ou de fumées.

La malédiction Samsung ?

Alors bien sûr, on sait que les batteries restent des composants particulièrement délicats et qui peuvent donc avoir des problèmes. Mais, pour Apple, les problèmes se multiplient ces derniers mois. Le 9 janvier, c’est l’Apple Store de Zurich qui avait dû être évacué à cause d’une batterie en surchauffe. 50 employés et visiteurs avaient alors été évacués.

Dès le lendemain, bis repetita en Espagne. Là encore c’est la batterie d’un iPhone qui avait surchauffé avant de s’incendier Les pompiers n’avaient pas eu besoin d’intervenir grâce à une réaction rapide des employés capable d’éteindre l’incendie.

En février, un magasin à Hong Kong avait aussi connu problème avec un feu de batterie. Deux employés avaient été emmenés à l’hôpital. On se souvient de cette explosion lorsqu’un client avait mordu une batterie d’iPhone.

Si ces trois incidents n’ont pas eu une très grande ampleur, la prudence doit toutefois être de mise du coté d’Apple, tant l’ombre de Samsung plane. Difficile de ne pas penser aux multiples problèmes de batterie qu’a pu connaître la marque sud-coréenne avec le Galaxy Note 7. On se souvient du terrible impact économique. Elle voudra sans doute éviter de se retrouver dans la même situation.

