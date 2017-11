Votre PC HP est lent ? C’est de la faute au mouchard qui est dedans…

Pour des raisons de maintenance, HP a installé un logiciel espion sur de nombreux ordinateurs. Problème, celui-ci cause de sérieux ralentissements sur les ordinateurs concernés.

Vous en êtes peut-être victime, sans le savoir. De nombreux utilisateurs d’ordinateurs HP ont signalé un problème récurent sur les forums de la marque aux Etats-Unis et en France. L’ordinateur qui devient très lent, des menus beaucoup moins réactifs. Un changement qui arrive du jour au lendemain et qui inquiète bien sûr. Certains d’entre eux ont alors cherché l’origine du problème et ont détecté un nouveau programme baptisé « TouchPoint Analytics Client ».

Un mouchard installé par HP pourrait ralentir votre ordinateur

Présent depuis au moins deux semaines, il recueille des informations pour le constructeur sur la santé du disque dur, l’état des batteries ou la liste les erreurs répertoriées par Windows. HP assume totalement ce petit logiciel expliquant qu’il est présent dans le cadre d’une politique de maintenance prédictive. L’idée serait de pouvoir vous prévenir de l’arrivée d’une panne. Problème, les utilisateurs n’ont pas été consultés pour l’installation de ce logiciel…

La bonne nouvelle, c’est qu’il semble être possible de le désinstaller. La première étape est de vérifier s’il a été installé à votre insu. Pour cela, maintenez appuyé sur la touche « Windows », puis pressez la touche « R » pour ouvrir la boîte d’exécution. Dans ce menu, écrivez « services.msc » et appuyez sur entrée. Dans la liste alphabétique qui apparaît, cherchez « HP Touchpoint Analytics Client ». S’il est présent, vous pouvez le supprimer. Ouvrez de nouveau la boîte d’exécution, mais écrivez cette fois « appwiz.cpl », puis appuyez sur entrée. Trouvez le logiciel dans la liste et faites un clic droit pour le désinstaller.

Rien ne garantit toutefois que cette mesure ait un impact définitif. En effet, on ignore encore comment il a été installé. Il pourrait avoir été intégré par Windows lors de la dernière mise à jour ou par HP directement. De plus, si vous ne l’avez pas vu s’installer la première fois, rien ne garantit que la situation ne se renouvellera pas…