Pensez-vous qu’il existe plusieurs réalités en fonction de vos décisions ?

Voici une vérité à laquelle personne ne peut s’opposer : un objet existe dans le monde, qu’on le regarde ou non. Jusque là, on est d’accord. Cependant, quelques physiciens débattent depuis bien des années sur différentes interprétations de la réalité. En effet, certains expliquent que chaque fois que deux situations peuvent se produire, deux nouvelles réalités existent. Ces scientifiques pensent que l’on vit non pas dans un univers, mais dans une branche d’un multivers complexe. Cela signifie qu’il existe un nombre quasi infini de versions de vous qui ont pu faire tous les choix possibles dans votre vie.

Un de ces physiciens, Sean Carroll, qui travaille pour le California Institute of Technology évoque la question dans son nouveau livre « Something Deeply Hidden ». Ce dernier montre son point de vue : il pense que cette « hypothèse des nombreux mondes est une possibilité certaine ». Il explique devant NBC : « Il est tout à fait possible qu’il y ait plusieurs mondes où vous avez pris des décisions différentes ».

Science-fiction ou réalité ?

Mais alors combien d’univers existe-t-il dans ce cas ? Sean Carroll dit : « Nous ne savons pas si le nombre de mondes est défini ou infini, mais c’est certainement un très grand nombre ». Il est parfaitement conscient que ce type de déclaration ressemble à des répliques de films de science-fiction, il a d’ailleurs aidé les réalisateurs du dernier Avengers : Endgame.

Si le regretté Stephen Hawking, décrivait l’interprétation de nombreux mondes comme « manifestement vraie ». Roger Penrose, un théoricien de l’Université d’Oxford rejette complètement cette idée et estime qu’il s’agit d’une « reductio ad absurdum » qui peut être traduit par : la physique réduite à l’absurde.

De son côté, Einstein se défendait avec la notion suivante : que sont devenus tous les autres endroits possibles où l’objet aurait pu être, et tous les autres résultats différents qui auraient pu s’ensuivre ? Pourquoi le comportement d’un objet devrait-il dépendre du fait que quelqu’un le regarde ou non ?