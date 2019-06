Netflix : 5 séries, docus et films à voir pour voyager dans l’espace

Netflix dispose de nombreux films et de nombreuses séries qui invitent au voyage. Si la plateforme de streaming nous donne envie de parcourir la planète lorsqu’elle évoque la cuisine du monde dans ses séries, elle s’en sort également bien lorsqu’il s’agit de dépasser le cadre de la Terre pour partir dans l’espace. Voici 5 films, séries et documentaires qui évoquent le sujet.

Les 5 contenus Netflix sur l’espace

Mars

Le documentaire-série de Netflix raconte les aventures d’un groupe de six astronautes dont l’objectif est de réussir à poser le pied sur Mars pour la première fois durant l’année 2033. Durant leurs aventures, ils devront faire face à de multiples dangers et au fait que tout ne se déroule pas comme prévu. En parallèle de cette épopée, plusieurs scientifiques évoquent les difficultés et les ambitions liées à la découverte de la planète rouge, à l’exemple d’Elon Musk, Robert Zubrin ou encore Neil deGrasse.

Mars comptabilise deux saisons de six épisodes, mais seule la première est disponible sur la plateforme de streaming pour l’instant.

Mission Control : The Unsung Heroes of Apollo

Le documentaire de Netflix s’intéresse à ceux qui ont aidé à mener la mission Apollo à bien depuis la Terre, plutôt qu’aux astronautes qui ont été plus médiatisés depuis leurs exploits. Pour rappel, ce dernier constitue le programme spatial qui a permis aux États-Unis d’envoyer des hommes poser le pied sur la Lune pour la première fois en 1969.

Comme la série Mars, ce documentaire fait écho à l’actualité en ce qu’il évoque un événement que la NASA souhaite mener à bien de nouveau, c’est-à-dire retourner sur la Lune dans les cinq ans à venir, une échéance fixée par l’administration Trump. Pour ce qui est de Mars, l’agence prévoit d’y envoyer des humains dès l’année 2033.

The Last Man on the Moon

Ce documentaire Netflix met également en lumière l’exploration de la Lune par le biais du récit d’Eugene Cernan, onzième et dernier astronaute à avoir foulé le sol de la Lune en 1972 (il réintègre le module lunaire après Harrison Schmitt). S’il raconte comment ce voyage a changé sa vie, Cernan évoque également les voyages lunaires menés par la NASA dans leur globalité.

Interstellar

Dévoilé en 2014 et disponible sur Netflix, le film de Christopher Nolan raconte les péripéties d’un groupe d’explorateurs qui décide de partir à la conquête de l’espace pour sauver l’humanité d’une planète Terre qui devient de plus en plus invivable. Pour ce faire, ceux-ci s’aventurent au travers d’une faille dans l’espace-temps qui peut s’avérer dangereuse.

Au casting, la géniale Anne Hathaway, mais aussi Matthew McConaughey et Michael Caine.

Gravity

Réalisé par Alfonso Cuarón, le film Gravity raconte comment un astronaute -effectuant son dernier vol avant la retraite- et une ingénieure médicale -effectuant son premier vol- se retrouvent perdus dans l’espace après l’explosion de leur navette. Ayant perdu contact avec la Terre, ils se mettent d’abord à paniquer avant de tenter de trouver un moyen de rentrer sur la planète bleue.

Le film comprend la présence des acteurs américains George Clooney et Sandra Bullock.