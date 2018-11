Peu importe sa fiche technique, le Nubia X surpasse tous ses concurrents

Quand il s’agit d’acheter un smartphone, les technophiles comme moi font attention à tout sauf au design. Pourtant, à l’heure où les constructeurs de mobiles adoptent de plus en plus le notch dans l’ergonomie de leurs produits, le Nubia X devrait faire changer d’avis n’importe qui sur le sujet. L’ancienne filiale de ZTE a ainsi décidé -Dieu merci !- de faire l’impasse sur cette encoche décriée par la majorité des utilisateurs et pourtant plébiscitée par la plupart de ses concurrents. La solution ? Intégrer un écran devant… Mais aussi derrière. Celui-ci laisse apparaître la caméra et les capteurs au milieu du dos de l’appareil, telle une île au milieu du grand bleu comme le montrent les visuels officiels. Jony Ive n’a qu’à bien se tenir !

Des specs qui tiennent la route

Même avec une telle innovation incrémentale, les caractéristiques du Nubia X restent honnêtes. Il profite de 6 ou 8 Go de RAM selon la version choisie, couplés à un SoC Snapdragon 845 dernière génération. Le tout est alimenté par une batterie de 3 800 mAh. Avec une fiche technique aussi bien fournie, on s’attend à des écrans de très grande qualité. Malheureusement, alors que ce sont les atouts majeurs de ce téléphone, ceux-ci n’affichent qu’une définition Full HD (2280 x 1080 px) au compteur pour l’avant, contre une simple diagonale HD (1520 x 720 px) à l’arrière !

Des concurrents sérieux

Malgré son élégance, le Nubia X n’est pas le seul mobile Android à disposer de deux écrans. Le YotaPhone 2 est une alternative sérieuse, à l’instar du Konnect Twin. Il est possible de se procurer ces deux appareils en Europe relativement facilement. En ce qui concerne le dernier né de la firme chinoise, on ne dispose toujours d’aucune information quant à son prix français ou à sa disponibilité dans nos contrées. Pour ma part, je m’interroge bien sur l’avis de nos lecteurs quant au design du Nubia X. À vos claviers !