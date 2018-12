Peut-on considérer Die Hard comme un film de Noël ?

Un film élémentaire de la culture pop’

On arrive peut-être un peu tard. Après tout Noël c’était hier. Mais pour de nombreuses personnes, la période entre Noël et le Nouvel An, reste l’occasion de passer du temps en famille, de regarder des séries ou des films. Alors bien sûr. Il y a ceux qui sont plutôt Netflix. Ça tombe bien, la plateforme propose un vaste choix de programmes d’ambiance. On en a même sélectionné cinq pour vous. Mais pour d’autres, c’est la prime aux classiques. Aux films indémodables que l’on peut voir et revoir chaque année. Reste à savoir ce qu’il y a dans cette liste.

En 1988, il y a tout juste 30 ans, sortait le premier épisode d’une série qui a marqué, pour le meilleur et pour le pire, l’histoire du cinéma : Die Hard. Avec Bruce Willis dans le rôle principal, on avait le droit à un personnage badass, invulnérable mais plein de cicatrices qui peut nous faire rêver pendant quelques heures.

Le verdict pour Die Hard

Le blogueur Stephen Follows a voulu savoir si on pouvait considérer le premier Die Hard comme un film de Noël. Pour rappel, c’est au moment où se déroule l’histoire du film.

Il s’est attaqué de façon très sérieuse au sujet en détaillant l’analyse d’un point de vue des recherches sur Google, de l’usage des chansons, des recherches Wikipédia au fil de l’année, de la place du film sur IMDB, de la composition de l’affiche du film ou des personnages.

Bilan ? Si la Fox n’a sans doute pas pensé Die Hard comme un film de cinéma, ses créateurs ont eux glissé de multiples références. C’est aussi une évidence pour une grande partie du public qui adore retrouver John McLane à cette période de l’année.

Et si vous n’êtes pas convaincus, il y a l’épisode « surprise » de Black Mirror qui se rapproche… Encore un peu de patience.

