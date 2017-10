Un petit réglage à modifier et hop, il se pourrait que l’autonomie de la batterie de votre iPhone augmente de façon spectaculaire.

(article publié le 18/02/2015 et actualisé le 29/09/2017)

Je sais, à la lecture du titre, vous vous êtes certainement dit « Titre racoleur, on connait depuis longtemps toutes les astuces pour augmenter l’autonomie de la batterie par cœur, on a déjà lu des milliers d’articles sur le sujet… »

Certes. D’ailleurs à votre place j’aurais pensé exactement la même chose.

Mais avec l’arrivée de l’iPhone 8, de l’iPhone 8 Plus et bientôt de l’iPhone X, et surtout avec la mise à jour vers iOS 11 qui est arrivée avec, le problème récurrent de l’autonomie un peu faiblarde de la batterie de l’iPhone se pose de nouveau. Et de façon assez cruelle pour certains si l’on en croit les centaines de messages postés sur les réseaux sociaux et les forums. En gros, iOS 11 réduirait de façon dramatique l’autonomie de la batterie des iPhone de génération précédente, plus particulièrement les iPhone 6 et 6S. Du coup les recommandations habituelles pour économiser la batterie redeviennent d’actualité : baisser la luminosité de l’écran, couper les réseaux inutiles, fermer certaines applications, etc.

Mais il y a un autre moyen, méconnu et redoutablement efficace pour prolonger l’autonomie de la batterie de l’iPhone d’une façon que je n’hésiterai pas à qualifier de spectaculaire. Malgré cela, cette astuce ne semble toujours pas très connue des utilisateurs.

Alors, de quoi s’agit-il ? Il n’y a rien de plus simple : il suffit de désactiver les processus qui permettent aux applications installées sur l’appareil de s’actualiser en arrière-plan. Autrement dit de tuer automatiquement toute tâche se déroulant à l’insu de votre plein gré, et de n’utiliser les applications que quand vous en avez besoin.

Pour faire cela, c’est facile : il suffit d’aller dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan : OFF.

Sur un iPhone 6S, qui – comme les précédents – tenait auparavant à peine une petite journée, soit environ entre 8 et 10 heures en utilisation « normale », l’effet de ce petit réglage a été radical : temps de batterie plus que doublé, autrement dit, appareil activé à 8h du matin, à 23h la batterie affichait encore 65%. Et apparemment je ne suis pas le seul : voir les commentaires sur mon post Facebook à ce sujet…

Autre changement : l’iPhone ne chauffe plus comme il le faisait régulièrement et de façon aléatoire auparavant.

Alors peut-être que cet effet sera moins spectaculaire chez certains, car cela dépend bien sûr du nombre et de la nature des applications installées, et également du contexte (un smartphone se décharge toujours plus vite dans une voiture en mouvement ou un TGV avec l’effet cage de Faraday) mais cela vaut vraiment le coup d’essayer, d’autant que je n’ai vu aucun changement dans mon utilisation et dans le fonctionnement de l’appareil après cette désactivation.

Bien sûr, les autres réglages d’économie de batterie sont toujours d’actualité, en complément de celui-ci. Si vous n’en n’avez pas besoin de façon fréquente : désactivez le WiFi, le BlueTooth, la géolocalisation, Siri, les fuseaux horaires automatiques, et la 3G/4G si vous pouvez utiliser un spot WiFi. Passer en mode avion de temps en temps pendant les périodes où l’on n’a pas besoin d’être connecté quand on a une longue journée à tenir peut aussi aider.