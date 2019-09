PewDiePie et T-Series vont recevoir un nouveau trophée Youtube très prestigieux

Ils correspondent aux deux seules chaînes à avoir dépassé le cap des 100 millions d’abonnés. D’un côté, le Suédois PewDiePie, ayant lancé sa chaîne de façon totalement native à Youtube et sans moyens financiers apparent. De l’autre, T-Series, une chaîne indienne avec d’importantes ressources financières, partageant des clips bollywoodiens.

Bien que tout semblerait les éloigner, ils accumulent à eux seuls plus de 100 milliards de vues cumulées sur Youtube. Un nombre hallucinant, auquel Youtube n’a pas hésité à récompenser leur parcours respectif, de leurs premiers abonnés jusqu’à aujourd’hui.

Maintenant que PewDiePie et T-Series ont dépassé le cap des 100 millions, Youtube ne s’est pas fait attendre pour dévoiler l’aspect de son nouveau trophée. Dans un tweet, la plateforme de partage de vidéo a mentionné les deux chaînes en leur indiquant « chechez vos mails ! ».

The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk

— YouTube (@YouTube) September 6, 2019