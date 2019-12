Philippe Lacheau tease un film de super-héros made in France

Marvel ? DC Comics ? Oubliez tout ça. C’est trop Hollywood, pas assez made in France. Les super-héros US ont besoin d’un petit coup de jeune, tellement ils sont désormais dépassés ! Enfin ça c’est ce qu’on aimerait bien. Pourtant, alors que le Marvel Cinematic Universe enchaîne les dates au programme, et que DC Comics commence peut-être enfin son âge d’or cinématographique, la France ne semble pas avoir grand chose à offrir en contrepartie. Un défi que Philippe Lacheau, notamment connu pour son adaptation de Nicky Larson, veut relever.

Philippe Lacheau joue aux devinettes

Ces dernières années, le réalisateur a réussi à se faire une petite place dans un monde du cinéma français pourtant généralement hermétique à ce genre de profils. Bien sûr, avec Babysitting (1 et 2), Alibi.com, Nicky Larson ou Epouse-moi mon pote, il n’a pas inventé l’eau chaude. Mais cela lui ouvre des portes.

Même si son film sur Nicky Larson est un échec que l’on peut qualifier de complet ou presque, il ne semble pas vouloir abandonner la pop-culture et revenir aux classiques du cinéma français. Si on en croit son compte Instagram, il part sur un nouveau film, une création originale.

Si on lit entre les lignes, enfin surtout les mots écrits en majuscules, il va donc se lancer dans un film de super-héros. On aura déjà « Comment je suis devenu super-héros », de Douglas Attal l’an prochain. Mais le créneau semble porteur, suffisamment pour que Philippe Lacheau se décide à s’y lancer.

Pour l’instant, on ignore encore les détails, de quoi ça traitera et surtout avec quels acteurs. Mais on peut toutefois imaginer qu’il fera appel à son groupe habituel, dans lequel on trouve notamment Julien Arruti, Tarek Boudali et Vincent Desagnat.

Son prochain film, « 30 jours max », sortira dans les salles obscures le 14 octobre 2020.