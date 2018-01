Chemises à fleur, moustache et Ferrari, la série Magnum est de retour

La série Magnum devrait bien avoir le droit à son reboot. Un pilote a en tout cas été commandé par CBS pour 2018. On fait le point sur les informations déjà disponibles et les projets à venir de la chaîne.

La mythique (et très kitsch) série Magnum devrait bien faire son retour sur CBS à en croire les commandes de la chaîne pour la saison prochaine. Attention, des vrais changements sont toutefois au programme.

Changement complet des acteurs

La série Magnum sera-t-elle la même sans Tom Selleck et ses fameuses chemises à fleur ? C’est ce qu’on découvrira sans doute d’ici quelques mois. La chaîne CBS vient de commander un pilote pour le reboot de la série. Le nouveau projet sera clairement inspiré de la série diffusée entre 1980 et 1988 mais avec quelques différences notables.

Ainsi, le casting va être complètement renouvelé. Le personnage de Magnum va aussi connaître quelques variations. S’il s’agit encore d’un vétéran, il revient cette fois de la guerre d’Afghanistan et pas du Vietnam. Un scénario beaucoup plus actuel donc. On imagine donc que les nouvelles technologies seront aussi au rendez-vous. On peut espérer voir Tom Selleck apparaître peut-être pour un caméo puisqu’il est déjà sous contrat avec la même chaîne pour la série « Blue Blood ». A noter que Peter Lenkov, le producteur exécutif et scénariste est aussi en charge des reboots de Hawai 5-0 ou MacGyver.

Les autres projets commandés par CBS

Si c’est l’information principale en ce qui concerne la chaîne CBS, la chaîne a commandé cinq autres pilotes selon le média américain Variety.

Cagney and Lacey , un autre reboot de la série policière des années 80.

, un autre reboot de la série policière des années 80. Chiefs , une série sur trois femmes commissaires d’un district de Los Angeles. Elles devront travailler en commun pour traquer un sérial-killer.

, une série sur trois femmes commissaires d’un district de Los Angeles. Elles devront travailler en commun pour traquer un sérial-killer. Fam . La vie de rêve d’une jeune femme avec son fiancé et ses rêves de mariage sont ruinés quand sa demie-soeur vient vivre avec elle pour échapper à son père.

. La vie de rêve d’une jeune femme avec son fiancé et ses rêves de mariage sont ruinés quand sa demie-soeur vient vivre avec elle pour échapper à son père. Pandas in New York . Un couple d’Indiens veut arranger la vie de leur fils sans imaginer qu’il ait ses propres ambitions.

. Un couple d’Indiens veut arranger la vie de leur fils sans imaginer qu’il ait ses propres ambitions. Here comes the neighborhood. Une famille du Midwest arrive dans un quartier de L.A. Une transition mouvementée…

Reste à voir désormais lesquels auront le droit à une série complète. La réponse sans doute d’ici quelques mois.