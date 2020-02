Pink Week-end : Boursorama gonfle son bonus (attention, durée limitée)

En cette fin de mois, Boursorama Banque va probablement faire le plein en nouveaux clients grâce à son Pink Week-end. La banque en ligne offre jusqu’à lundi 3 mars une prime de 110€ pour toute première ouverture de compte. Elle répond ainsi directement à ING, dont le bonus a été gonflé à 160€ pour quelques jours.

Avec cette prime de 110€, Boursorama Banque fait mieux que ses rivales directes comme Hello bank! (80€), Monabanq (120€) ou BforBank (60€). Il ne faut toutefois pas choisir un établissement uniquement sur ce bonus, et il faut regarder au delà. Comme vous allez le voir, la banque du groupe Société Générale se montre très complète à tous les niveaux, ce qui devrait vous plaire.

Utiliser le code PINKWD110 pour débloquer l’offre

Boursorama Banque ne cache pas son Pink Week-end, et le code promo spécial est clairement mis en avant sur son site. Il faudra toutefois bien lire les conditions associées pour comprendre comment décrocher l’intégralité de cette prime de 110€. Si vous n’en avez pas le courage, nous avons préparé pour vous un résumé qui vous permettra de connaître les spécificités.

Cette prime de 110€ offerte dans le cadre du Pink Week-end de Boursorama Banque se décompose en deux parties. Tout d’abord, il y a un premier versement de 50€ qui est réalisé dès lors que le client aura définitivement validé son compte. Il devra pour cela fournir les documents justificatifs de domicile (et de revenus) ainsi qu’effectuer un premier dépôt sur son compte.

La seconde partie du bonus est lié à la carte bancaire qui sera commandée par le client. Dans le cas des cartes Visa Classic, Premier ou Ultim, le client touchera au moment de la commande un second versement de 60€ (soit 110€ au total). Pour ceux qui optent pour la version simplifiée, la carte Welcome, la prime se limitera à 30€.

Pour ceux qui ne veulent pas justifier de revenus, la carte Visa Ultim est un bon compromis puisqu’elle est gratuite et sans condition. Elle se destine avant tout à une clientèle de voyageurs, et se positionne comme une réponse aux N26 et autres Revolut. Pour ceux qui peuvent justifier de 1 000€ de revenus par mois, Boursorama Banque offre son compte classique, et gratuit.

Pourquoi choisir le leader français ?

Boursorama Banque est la banque en ligne numéro un en France. Elle recense à l’heure actuelle plus de 2 millions de clients, soit le double de sa dauphine, ING. Les établissements comme Hello bank! (voir notre avis Hello bank! ici), Monabanq (voir notre avis Monabanq ici) ou BforBank sont plus loin derrière, autour des 500 000 clients. Il faut toutefois rappeler que ces derniers sont beaucoup plus jeunes que Boursorama Banque, et qu’ils enregistrent toujours une forte croissance.

Au delà du Pink Week-end, Boursorama Banque est un excellent choix. Elle a été élue pour la douzième année consécutive comme la « banque la moins chère » de France selon une étude publiée par Le Monde. Au delà de la qualité de ses tarifs, elle propose aussi la plus large gamme de produits bancaires. Cela va des cartes bancaires en passant par l’épargne, la bourse, les assurances ou encore les crédits.

En général, le Pink Week-end Boursorama a lieu quelques rares fois chaque année. Ce sont des temps forts pendant lesquels la banque en ligne fait le plein de nouveaux clients. Elle mise sur ces derniers pour atteindre son prochain objectif, à savoir 3 millions de clients à l’horizon 2021.