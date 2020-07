Piratage : quand votre caméra de surveillance peut aider… les cambrioleurs

Alors que des millions de Français s’apprêtent à partir en vacances, les dispositifs de sécurité telles que les caméras de surveillance connectées peuvent aider à prévenir les cambriolages. Une étude menée par des chercheurs de l’Université Queen Mary de Londres et de l’Académie chinoise des sciences vient toutefois semer le doute sur ces dispositifs.

Leurs conclusions sont en effet surprenantes, ils affirment que ces outils peuvent fournir à des pirates un moyen de vérifier si un logement est occupé ou non, dans le but de venir plus tard les cambrioler.

Des critiques sont aussi adressées sur le respect de la vie privée

Concrètement, les hackers pourraient s’appuyer sur les failles de ces systèmes. Les caméras de surveillance captent les mouvements à l’intérieur du domicile et alertent l’occupant qui peut alors suivre en temps réel ce qui se passe chez lui. Ce modèle fonctionne à partir d’une connexion Wi-Fi qui transfère les images vers le serveur. C’est justement cette opération qui peut fournir des informations à de potentiels cambrioleurs. En surveillant l’activité réseau, ils peuvent savoir si un logement est occupé et décider ou non de passer à l’action.

Interrogé par iNews, Gareth Tyson, maître de conférences à l’Université Queen Mary de Londres, précise : «Autrefois considérés comme un article de luxe, ces caméras sont désormais monnaie courante dans les foyers du monde entier. À mesure qu’ils deviennent plus omniprésents, il est important de continuer à étudier leurs activités et les risques potentiels pour la vie privée ». En comprenant mieux les dangers encourus, les fabricants pourraient ainsi mieux anticiper ces failles.

Ce n’est pas la première fois que les caméras de surveillance connectées sont pointées du doigt. Les précédentes polémiques concernaient plutôt la protection de la vie privée. Aux États-Unis, Amazon a notamment été critiqué pour avoir partagé les images récoltées par ses caméras Ring avec les forces de l’ordre.

Le géant de la Tech avait aussi prévu une fonctionnalité qui activerait automatiquement les caméras des sonnettes afin de pouvoir enregistrer et diffuser la vidéo à la police sitôt qu’une personne appellerait un numéro d’urgence. Face à la levée de boucliers des associations de défense des libertés civiles, la firme de Jeff Bezos a choisi d’abandonner ce projet.