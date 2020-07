Pirate des Caraïbes : où va la franchise ?

Reconnaissons-le, ces dernières années, la franchise Pirate des Caraïbes a connu quelques difficultés. Cinq films sont sortis au cinéma entre 2003 et 2017, offrant notamment le rôle phare à Johnny Depp, dans le rôle du Capitaine Jack Sparrow. Mais, avec le rachat de Disney, on a très vite compris que les choses allaient changer. Dans un premier temps, c’est le projet d’une nouvelle trilogie qui est annoncé, puis l’ambition de confier le rôle principal à une femme. Si les choses se sont accélérées au cours des derniers jours, la clarté n’est pas forcément au rendez-vous.

Pirate des Caraïbes : une franchise, deux histoires ?

En effet, les fans pourraient finalement, avoir droit à deux films différents. Le premier serait le sixième volet l’histoire principale. L’histoire a été confiée à Ted Elliott (scénariste des quatre premiers) et Craig Mazin (Chernobyl). C’est Karen Gillan (vue chez Marvel et dans Jumanji) qui serait pressentie pour devenir le nouveau personnage principal de ce qui est présenté comme un reboot.

Oui mais voilà. Dans le même temps, un autre film serait quasiment acté. Là aussi porté par une actrice dans le rôle principal : Margot Robbie. Le scénario serait lui confié à Christina Hodson. Les deux femmes ont travaillé ensemble sur Birds of Prey. Officiellement, ce film est présenté comme un stand-alone.

Mais avec une actrice principale comme Margot Robbie dans le rôle principal, on peine à comprendre la stratégie de Disney. A fortiori quand on sait que son film n’est pas un spin-off, mais un projet vraiment autonome, avec une nouvelle histoire et de nouveaux personnages. Si on imagine très bien le style déluré qu’elle peut apporter à l’univers de Pirate des Caraïbes, il n’est pas du tout impossible que les deux films se retrouvent finalement en concurrence. A noter que le nom de Robert Downey Jr. revient aussi avec insistance du côté de la franchise… mais dans quel film ?