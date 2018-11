Pixel 3 : Google annonce une mise à jour pour corriger le problème de gestion de la RAM

Impossible de garder quelques applications actives en fond

Les Pixel 3 et Pixel 3 XL sont victimes d’un bug lié à la gestion de la RAM. Une situation qui pose quelques problèmes aux utilisateurs puisque cela empêche certaines applications de tourner en arrière plan en fonction des circonstances. L’exemple le plus classique est la fermeture de Spotify lorsque l’utilisateur veut prendre des photos. Une situation due à la nécessité de la part du smarpthone de libérer de la mémoire car la caméra de Google fonctionne avec beaucoup d’intelligence artificielle pour améliorer le rendu des photos.

Entre écouter de la musique ou photographier, il faut donc choisir et comme on n’a pas toujours un Sam pour nous proposer de diffuser de la musique pendant qu’on prend des photos, c’est une situation qui a tendance à agacer.

De son côté, Google a réagi sur le sujet en indiquant qu’un correctif sera disponible dans les prochaines semaines. « Nous proposerons une mise à jour logicielle au cours des prochaines semaines afin d’éviter que les applications en arrière-plan ne se ferment prématurément dans certaines situations », indique un communiqué de l’entreprise.

Un problème logiciel et non matériel

Pour ses deux derniers smartphones, Google a choisi un Snapdragon 845, soit le meilleur processeur Qualcomm de 2017 qui est également utilisé par de nombreux autres appareils Android. Lors d’un test comparatif avec l’iPhone XS Max, son concurrent direct qui pose la même quantité de RAM mais un processeur plus puissant, le site PhoneBluff a mis en parallèle les performances des deux smartphones. La première étape du test consistait à ouvrir toute une série d’applications sur le Pixel et l’iPhone et ce dernier était bien le plus rapide. Ensuite, lors de la deuxième étape qui consistait à rouvrir toutes ces applications pour simuler un usage courant, l’écart entre le Pixel 3 XL et l’iPhone XS Max s’est davantage creusé. Ainsi, le produit d’Apple a conservé toutes ses applications en mémoire tandis que celui de Google les a rouvertes une par une.

Les deux appareils disposant d’une quantité de RAM similaire, on peut supposer que le bug provient de la version d’Android du Pixel 3 et que Google sera donc en mesure de corriger ce problème.

Source